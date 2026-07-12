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Остоја Мијаиловић најавио велике промјене у Партизану: "Ускоро креће"

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 16:06

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Остоја Мијаиловић најавио велике промјене у Партизану: "Ускоро креће"
Фото: Ustupljena fotografija

КК Партизан ће ускоро да крене са представљањем појачања. Најавио је то и први човјек клуба Остоја Мијаиловић. У претходном периоду је српски клуб углавном давао "захвалнице" играчима који су отишли, али ће то да се промијени врло брзо.

"До сада смо углавном говорили 'хвала', а врло ускоро крећемо са 'Добро дошли у Партизан'. Још мало стрпљења. Биће прилике да представимо и нова лица", рекао је Мијаиловић за "Б92".

Навијачи нестрпљиво чекају да виде какав ће то тим да има Ђоан Пењароја за наредну сезону и ко ће да буде у екипи. За сада је било доста спекулација које су се завршиле неславно.

Најновији играчи који су "већ виђени" у црно-бијелом дресу су Алесандро Пајола, Ален Смаилагић, док се спомиње и долазак Маркуса Хауарда. Најновији на тој листи је Филип Боровићанин који је наводно договорен за наредну сезону...

Ко је све отишао из Партизана?

Партизан је претходних недеља био доста активан у уручивању "захвалница". Скоро свакодневно је клуб објављивао поруке захвалности играчима који су отишли и који ће каријеру да наставе у неким другим клубовима.

Они су до сада отишли из Хумске:

  • Двејн Вашингтон (Бајерн)
  • Стерлинг Браун (Жалгирис, уз обештећење)
  • Ник Калатес (ПАОК)
  • Исак Бонга (Панатинаикос, уз обештећење)
  • Дилан Осетковски (Валенсија)
  • Шејк Милтон (без клуба)
  • Алекса Раданов (без клуба)
  • Бруно Фернандо (Ефес, уз обештећење)

Калик Џоунс изненађен

Карлик Џоунс је продужио уговор са Партизаном и биће носилац игре Ђоана Пењароје у наредној сезони. Али, ни њему није баш најјасније шта се дешава у клубу и са ким ће да игра. Видјело се то и по његовој објави на Инстаграму.

"Људи, шта ми ово радимо? Да ли сам ја једини који мисли да је ово лудо?", написао је Карлик и привукао доста пажње навијача који имају слично питање.

Са друге стране Остоја Мијаиловић тражи стрпљење и тврди да ће све ускоро да буде познато...

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Тагови :

КК Партизан

Остоја Мијаиловић

кошарка

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