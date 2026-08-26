Одвајала од уста да оствари сан, украли га одмах након остварења

Аутор:АТВ редакција
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Када је у понедјељак ујутро изишла из свог стана на Вијенцу Ивана Мештровића, Осјечанка Лукреција Међиморец остала је шокирана видјевши да јој је украден тек купљени мотор.
Наиме, ријеч је о готово новој Хонди из 2026. године, регистарске ознаке ОС580СЗ, мат црне боје с жуто зеленим детаљима.
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Оно што цијелој причи даје посебну тежину јест то да си је 26-годишња Лукреција куповином мотора остварила дугогодишњу жељу, а сад јој је Хонда украдена.
"Запослила сам се и штедјела и толико сам била сретна кад сам је купила. Била сам у шоку видјевши да је нема, иако је ондје, гдје има и осталих мотора и бицикала увијек паркирам", испричала је за "СиБ.хр" Лукреција.
Како каже, врло је могуће да је неко дошао камионом и око 200-тињак килограма тешку Хонду једноставно ставио у теретни простор.
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"Нисам члан нити једнога мото клуба, али огласила сам крађу и у мото групама. Наравно, најприје сам отишла у полицију и пријавила нестанак своје Хонде“, каже нам.
Очекује, истиче надаље, да ће неко препознати њен мотор, али исто тако и да ће га онај ко га је украо на крају и оставити.
"Знам да се то догађало с крађама аутомобила и вољела бих да се исто догоди и с мојим мотором за који сам дуго штедјела и коначно га купила"“, поручује ова Осјечанка.
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