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Одвајала од уста да оствари сан, украли га одмах након остварења

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 22:38

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Тужна жена
Фото: Pexels/Photo by Engin Akyurt

Када је у понедјељак ујутро изишла из свог стана на Вијенцу Ивана Мештровића, Осјечанка Лукреција Међиморец остала је шокирана видјевши да јој је украден тек купљени мотор.

Наиме, ријеч је о готово новој Хонди из 2026. године, регистарске ознаке ОС580СЗ, мат црне боје с жуто зеленим детаљима.

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Оно што цијелој причи даје посебну тежину јест то да си је 26-годишња Лукреција куповином мотора остварила дугогодишњу жељу, а сад јој је Хонда украдена.

"Запослила сам се и штедјела и толико сам била сретна кад сам је купила. Била сам у шоку видјевши да је нема, иако је ондје, гдје има и осталих мотора и бицикала увијек паркирам", испричала је за "СиБ.хр" Лукреција.

Полицији пријављен нестанак

Како каже, врло је могуће да је неко дошао камионом и око 200-тињак килограма тешку Хонду једноставно ставио у теретни простор.

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"Нисам члан нити једнога мото клуба, али огласила сам крађу и у мото групама. Наравно, најприје сам отишла у полицију и пријавила нестанак своје Хонде“, каже нам.

Очекује, истиче надаље, да ће неко препознати њен мотор, али исто тако и да ће га онај ко га је украо на крају и оставити.

"Знам да се то догађало с крађама аутомобила и вољела бих да се исто догоди и с мојим мотором за који сам дуго штедјела и коначно га купила"“, поручује ова Осјечанка.

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Тагови :

Крађа

Пљачка

Хрватска

ријека

Мотоцикл

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