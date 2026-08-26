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Застрашујући снимак из комшилука: Погледајте моћан удар муње

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 15:32

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Гром је атмосферско пражњење (муња) између облака и земљине површине
Фото: pexels/Luis Lima

Током невремена, Дејан Пулин из Червара снимао је тренутак удара грома у море са крова хотела у Шпадићима у Поречу. Снимак је застрашујући и приказује моћ природе.

Олуја праћена кишом, локално јаким пљусковима и грмљавином погодила је у уторак истарски регион, објавио је портал "Истра Тера Маџика".

Државни хидрометеоролошки завод (ДХМЗ) издао је упозорење на могућност израженијих пљускова и грмљавине, уз напомену о могућој појави пијавица на мору.

Очекиване количине падавина биле су у просјеку од 5 до 15 милиметара, са могућношћу локално већих количина.

Hapšenje, lisice

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Током невремена, Дејан Пулин из Червара снимао је тренутак удара грома у море са крова хотела у Шпадићима у Поречу. Према подацима службе Истрамет, на сјеверозападу Истре забиљежено је више од 4.000 удара грома.

Највише падавина забиљежено је на подручју Ровиња, гдје је локално пало више од 100 милиметара кише, док је на подручју Умага измјерено више од 90 мм падавина.

Након нестабилног уторка, од сриједе је најављено постепено отопљавање и повратак љетних врућина, објавио је портал "Истра Тера Маџика".

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Тагови :

муња

удар грома

Хрватска

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