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Држављанин БиХ ухапшен у Београду: Осумњичен за силовање старије жене

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 15:31

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

Полиција у Београду ухапсила је С. Н. из Босне и Херцеговине због сумње на силовање и разбојништво над старијом женом.

Припадници Министарства унутрашњих послова, Од‌јељења за сузбијање крвних, сексуалних, саобраћајних деликата и трговине људима Управе криминалистичке полиције Полицијске управе за град Београд, у сарадњи са Управом за технику, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, идентификовали су и ухапсили држављанина Босне и Херцеговине С. Н. (1976), због постојања основа сумње да је на Чукарици извршио кривична д‌јела силовање и разбојништво у покушају над шездесетседмогодишњом женом.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду.

Погледајте снимак хапшења на овом линку.

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Тагови :

Држављанин БиХ

Силовање

хапшење

Црна хроника

Београд

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