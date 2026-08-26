Држављанин БиХ ухапшен у Београду: Осумњичен за силовање старије жене

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Београду ухапсила је С. Н. из Босне и Херцеговине због сумње на силовање и разбојништво над старијом женом.
Припадници Министарства унутрашњих послова, Одјељења за сузбијање крвних, сексуалних, саобраћајних деликата и трговине људима Управе криминалистичке полиције Полицијске управе за град Београд, у сарадњи са Управом за технику, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, идентификовали су и ухапсили држављанина Босне и Херцеговине С. Н. (1976), због постојања основа сумње да је на Чукарици извршио кривична дјела силовање и разбојништво у покушају над шездесетседмогодишњом женом.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду.
Погледајте снимак хапшења на овом линку.
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