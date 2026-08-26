И сутра сунчано и вруће: Ево какве нас температуре очекују

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ и сутра се очекује претежно сунчано и вруће вријеме, уз малу облачност, а температура ваздуха биће и до 37 степени Целзијусових.
Минимална температура ваздуха биће од 15 до 19, на југу до 24, у вишим предјелима од 12 степени, а дневна од 33 до 37, у вишим предјелима од 28 степени Целзијусових.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, западни и сјеверозападни, а у Херцеговини јужних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас у Републици Српској и ФБиХ преовладава сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност.
Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Бјелашница 15, Кнежево, Мраковица и Хан Пијесак 23, Соколац 25, Чемерно 26, Зворник, Сребреница и Гацко 28, Неум 29, Сарајево и Приједор 30, Бањалука, Бијељина и Добој 31, Билећа 32, Требиње 33, Вишеград 34, те Мостар 37 степени Целзијусових.
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