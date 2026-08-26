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Ухапшен Дејан Шешељ, пронађени наркотици

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 15:25

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Дејан Шешељ
Фото: Срна

Полиција у Источном Сарајеву ухапсила је јуче, 25. августа Дејана Шешеља, бившег директора ХЕ "Бистрица", након што је утврђено да је био под дејством наркотика.

Према незваничним информацијама, током контроле, полиција је код Шешеља пронашла и наркотике.

Њему је, како су пренијели медији, одређен и двадесетчетворочасовни притвор.

Кандидат на изборима

Иначе, Шешељ је кандидат ДНС-а, који предводи Ненад Нешић, бивши министар безбједности БиХ, за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ.

Он је раније био и директор ХЕ "Бистрица", али је прије неколико мјесеци остао без те позиције. Ипак, и даље ради као савјетник директора.

Осим тога, Шешељ је био и директор Дома здравља Источно Сарајево, а након што је смијењен са поменуте позиције, он је тужио Општину Источно Ново Сарајево.

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Тагови :

Дејан Шешељ

Источно Сарајево

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