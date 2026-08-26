Црвени се мапа БиХ, два дијела посебно на удару

Аутор:Стеван Лулић
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Два дијела Босне и херцеговине на највећем су удару усљед црвеног метеоаларма који је издао Федерални хидрометеоролошки завод за петак, 28. август 2026. године.
Упозорење је упаљено због високих дневних температура које ће 28. августа захватити цијелу Босну и Херцеговину.
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Метеоаларм се односи на период од 11 до 17 сати, а према прогнози, температура ће бити већином између 34 и 40 степени Целзијуса.
Савјети
Из ФХМЗ-а, уз упозорење, наводе препоруке Свјетске метеоролошке организације (СМО) да се предузму мјере због очекиваних екстремно високих температура, заштите грађани и помогне угроженим особама.
Грађанима се такође препоручује да дјелују у складу са савјетима овлаштених органа, уз упозорење да су могући кварови у инфраструктури.
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ФХМЗ наводи да се за све додатне информације треба обратити надлежним институцијама.
Према извјештају ЕУметеоаларма, регије Сарајево и Мостар ће посебно захватити најављени топлотни талас.
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