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Црвени се мапа БиХ, два дијела посебно на удару

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Аутор:

Стеван Лулић
26.08.2026 16:07

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Црвени се мапа БиХ, два дијела посебно на удару

Два дијела Босне и херцеговине на највећем су удару усљед црвеног метеоаларма који је издао Федерални хидрометеоролошки завод за петак, 28. август 2026. године.

Упозорење је упаљено због високих дневних температура које ће 28. августа захватити цијелу Босну и Херцеговину.

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Метеоаларм се односи на период од 11 до 17 сати, а према прогнози, температура ће бити већином између 34 и 40 степени Целзијуса.

Савјети

Из ФХМЗ-а, уз упозорење, наводе препоруке Свјетске метеоролошке организације (СМО) да се предузму мјере због очекиваних екстремно високих температура, заштите грађани и помогне угроженим особама.

Метеоаларм за 28. август 2026. године
Метеоаларм за 28. август 2026. године
Screenshot

Грађанима се такође препоручује да дјелују у складу са савјетима овлаштених органа, уз упозорење да су могући кварови у инфраструктури.

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ФХМЗ наводи да се за све додатне информације треба обратити надлежним институцијама.

Према извјештају ЕУметеоаларма, регије Сарајево и Мостар ће посебно захватити најављени топлотни талас.

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Тагови :

метеоаларм

Упозорење

врућина

топлотни талас

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