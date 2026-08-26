4 знака да имате рак крви: Дјелују безазлено, а посљедице могу бити фаталне

Аутор:АТВ редакција
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Болести крви, међу којима су леукемија, лимфом и мијелом, могу у почетку имати веома неспецифичне симптоме.
Умор, температура или модрице често се повезују са свакодневним стресом и другим безазленим стањима, али уколико се тегобе понављају или дуго трају, требало би потражити савјет љекара.
Дуготрајна исцрпљеност и слабост могу бити повезане са анемијом, која се код неких болести крви јавља због поремећаја рада коштане сржи.
Поред умора, могу се појавити бјелило, вртоглавица, поспаност и недостатак даха чак и при мањем напору.
Ако осјећај исцрпљености не пролази након одмора, корисно је разговарати са љекаром и провјерити крвну слику.
Учестале инфекције и температура без јасног разлога такође могу бити знак да имуни систем не функционише како треба.
Понављане упале грла, инфекције које дуго трају, спорије зарастање рана или честа температура нису довољан доказ за било коју конкретну болест, али заслужују пажњу ако се учестало понављају.
Ако се модрице појављују много лакше него раније или без очигледног разлога, узрок може бити различит, од безазлених стања до проблема са тромбоцитима и згрушавањем крви.
Посебну пажњу треба обратити на учестала крварења из носа или десни, продужено крварење након мањих повреда и појаву ситних црвенкастих или љубичастих тачкица на кожи.
Лимфни чворови могу да се увећају из бројних разлога, најчешће због инфекција. Међутим, чвор који је безболан, не смањује се и остаје увећан дио времена требало би да прегледа љекар.
Код појединих болести могу се јавити и увећана слезина или јетра, што може изазвати осјећај притиска или нелагодности у горњем дијелу стомака.
Поред ових тегоба, неке особе могу имати ноћно знојење, ненанамјерно мршављење, болове у костима или зглобовима, свраб и главобоље. Међутим, ниједан од ових симптома сам по себи не значи да особа има рак крви.
Сличне тегобе могу пратити велики број других здравствених проблема, због чега није добро доносити закључке без прегледа.
Први корак је разговор са љекаром, који може препоручити комплетну крвну слику и друге анализе. У зависности од резултата и симптома, могу бити потребни додатни прегледи, попут ултразвука, биопсије лимфног чвора или испитивања коштане сржи, преноси ПубМед.
Најважније је не паничити, али ни игнорисати симптоме који трају, понављају се или се погоршавају. Правовремени преглед је најбољи начин да се утврди шта их заиста изазива.
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