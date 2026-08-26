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Колапс због двије несреће код Бањалуке

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Аутор:

Стеван Лулић
26.08.2026 17:05

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Од Бањалуке према Трну настао је велики колапс након што су се десиле двије саобраћајне незгоде - једна на брзом путу, друга на старој цести.

До несреће на брзом путу дошло је у близини Трна, прије надвожњака за Јаблан.

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Како јављају возачи у групама за размјену информација о стању на путевима, на овом дијелу је колапс.

Гужве су и на старој цести у мјесту Залужани. Према тврдњама возача неко је пробио рампу на пружном прелазу.

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Подијели:

Тагови :

несрећа

Саобраћајна несрећа

Бањалука

Коментари (1)

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