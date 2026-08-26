Колапс због двије несреће код Бањалуке

Фото: ATV

Од Бањалуке према Трну настао је велики колапс након што су се десиле двије саобраћајне незгоде - једна на брзом путу, друга на старој цести.

До несреће на брзом путу дошло је у близини Трна, прије надвожњака за Јаблан. Хроника Сумња се да је Бартула возио Ждралу када је пуцао на Пандуревића Како јављају возачи у групама за размјену информација о стању на путевима, на овом дијелу је колапс. Гужве су и на старој цести у мјесту Залужани. Према тврдњама возача неко је пробио рампу на пружном прелазу.

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