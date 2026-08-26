Једноставнији начин преласка на нови Галакси З Фолд8

Аутор:АТВ редакција
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Нови телефон требало би да донесе узбуђење, али пренос података са постојећег уређаја понекад може да буде заморан.
За кориснике који прелазе са иОС уређаја на Галакси, могућност да једноставно пренесу постојеће податке и подешавања важан је дио цјелокупног искуства.
Смарт Свичх је апликација компаније Самсунг за пренос података, која корисницима омогућава да са Андроид или иОС уређаја на нови Галакси уређај пренесу контакте, фотографије, видео-записе, поруке, апликације, подешавања и још много тога.
Уз Оне УИ 9 на новој, осмој генерацији Галакси З серије, Смарт Свич омогућава још једноставнији и лакши прелазак са једног уређаја на други. Унапријеђена је и функција Квик Шер, па је сада једноставније дијелити датотеке са пријатељима, члановима породице и колегама који користе различите платформе.
Уз Оне УИ 9, корисници више не морају посебно да инсталирају апликацију Смарт Свич на свом иОС уређају. Довољно је да скенирају Кју Ар код приказан на новом Галакси уређају и могу одмах да започну пренос података путем функције Смарт Свич.
Унапријеђени Смарт Свич додатно поједностављује и бежично повезивање. Два уређаја могу да се повежу без потребе да корисници траже одговарајући кабл или адаптер прије него што почну да подешавају нови телефон.
Уз Оне УИ 9, Смарт Свич подржава пренос још више врста података са иОС уређаја на Галакси. Поред раније подржаних садржаја, као што су фотографије, поруке, контакти, календари и апликације, корисници сада могу да пренесу и лозинке и приступне кључеве, историју позива, подешавања приступачности и еСИМ податке.
Ови подаци можда нису толико уочљиви као галерија фотографија, али могу знатно да утичу на то колико брзо ће нови уређај бити спреман за свакодневну употребу. Сачувана лозинка значи један налог мање који треба поново подесити. Пренос подешавања приступачности смањује потребу да се личне поставке изнова прилагођавају, док је могуће пренијети и еСИМ податке, што олакшава наставак коришћења постојеће мобилне услуге.
Било да прелазе на Галакси З Фолд8 Ултра, З Фолд8 или З Флип8, корисници могу да подесе нови уређај тако да им од самог почетка буде познат и једноставан за коришћење.
Осим преноса података, могу да прилагоде важна подешавања, као што су покрети превлачењем и распоред на почетном екрану, у складу са начином на који користе телефон. Уз Гуд Лок, апликацију за прилагођавање корисничког интерфејса, могуће је додатно уредити почетни екран, начин пребацивања између апликација и још много тога, што корисницима пружа већу слободу да Галакси користе на начин који им највише одговара.
Корисницима који прелазе са иОС уређаја на Галакси, ове могућности помажу да задрже познат начин кретања кроз мени и организовања садржаја са претходног телефона, па је привикавање на ново окружење једноставније. Тако нови Галакси од самог почетка могу да користе природније и уз мање промјена у својим свакодневним навикама.
Промјена паметног телефона не значи да ће и сви људи око вас промијенити свој уређај.
Пријатељи, чланови породице и колеге могу наставити да користе различите уређаје, због чега је једноставно дијељење садржаја између различитих платформи важно и дуго након што је подешавање новог телефона завршено. Уређаји са Оне УИ 9 и Оне УИ 8.5 доносе унапријеђено искуство дијељења садржаја између различитих уређаја путем функције Квик Шер. Захваљујући компатибилности са функцијом ЕрДроп, Квик Шер додатно поједностављује размјену датотека између Галакси и иОС уређаја.
Избор новог паметног телефона требало би прије свега да зависи од искуства које корисник жели да добије. Поједностављивањем првих корака при преласку на нови уређај, проширењем врсте података који могу да се пренесу и лакшим дијељењем садржаја након тога, Самсунг уклања још више практичних препрека између различитих екосистема паметних телефона.
Резултат је једноставнији прелазак на Галакси, уз могућност да са собом пренесете још више садржаја и подешавања који су вам важни.
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