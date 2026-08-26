Обустављен саобраћај у дијелу БиХ: Има повријеђених у ланчаном судару

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је повријеђена у саобраћајној несрећи у 16.40 сати на магистралном путу М-17 у мјесту Бранковићи код Жепча.
У несрећи су учествовали три аутомобила и комби. Једна повријеђена особа је превезена возилом Хитне помоћи на пружање љекарске помоћи рекли су у полицији.
Србија
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Додали су да је саобраћај обустављен, а увиђај у току, преноси Аваз.
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