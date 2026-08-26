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Обустављен саобраћај у дијелу БиХ: Има повријеђених у ланчаном судару

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 17:55

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Удес код Жепча
Фото: Црна-хроника

Једна особа је повријеђена у саобраћајној несрећи у 16.40 сати на магистралном путу М-17 у мјесту Бранковићи код Жепча.

У несрећи су учествовали три аутомобила и комби. Једна повријеђена особа је превезена возилом Хитне помоћи на пружање љекарске помоћи рекли су у полицији.

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Додали су да је саобраћај обустављен, а увиђај у току, преноси Аваз.

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Тагови :

несрећа

Саобраћајна несрећа

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