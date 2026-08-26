Наставак истраге у предмету Доња Јабланица: Полиција изузима документацију фирми из неколико кантона

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По наредбама Посебног одјела Врховног суда ФБиХ, а под надзором поступајућег федералног тужиоца Посебног одјела Федералног тужилаштва ФБиХ, полицијски службеници Федералне управе полиције настављају с провођењем интензивних истражних активности у предмету "Доња Јабланица".
"У оквиру наведених активности, полицијски службеници проводе мјере и радње из своје надлежности на подручју четири кантона – Херцеговачко-неретванског, Зеничко-добојског, Тузланског и Кантона Сарајево", саопштено је из ФУП-а.
Из ФУП-а су додали да у активностима на терену учествује већи број полицијских службеника.
"На локацијама на којима послује девет привредних субјеката у току је изузимање документације обухваћене наредбама Суда, с циљем даљег прикупљања материјалних доказа у овом предмету", додаје се у саопштењу.
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