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Наставак истраге у предмету Доња Јабланица: Полиција изузима документацију фирми из неколико кантона

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26.08.2026 11:10

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Наставак истраге у предмету Доња Јабланица: Полиција изузима документацију фирми из неколико кантона

По наредбама Посебног од‌јела Врховног суда ФБиХ, а под надзором поступајућег федералног тужиоца Посебног од‌јела Федералног тужилаштва ФБиХ, полицијски службеници Федералне управе полиције настављају с провођењем интензивних истражних активности у предмету "Доња Јабланица".

"У оквиру наведених активности, полицијски службеници проводе мјере и радње из своје надлежности на подручју четири кантона – Херцеговачко-неретванског, Зеничко-добојског, Тузланског и Кантона Сарајево", саопштено је из ФУП-а.

Из ФУП-а су додали да у активностима на терену учествује већи број полицијских службеника.

"На локацијама на којима послује девет привредних субјеката у току је изузимање документације обухваћене наредбама Суда, с циљем даљег прикупљања материјалних доказа у овом предмету", додаје се у саопштењу.

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Таг :

Доња Јабланица

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