Упозорење за грађане: Настављају се врућине, температурни пик у петак

Аутор:АТВ редакција
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Пред нама је нови период сушног и изузетно топлог времена. Према најновијим прогнозама из Републичког хидрометеоролошког завода, већ од четвртка очекује се нагли пораст температура, док ће због суше и јаког вјетра ризик од пожара бити знатно повећан.
Топлотни талас захватиће наше крајеве већ у четвртак, 27. августа, када ће се максималне температуре ваздуха кретати од 33°С до 37°С, а у вишим предјелима око 28°С.
Врхунац врелине очекује се у петак, 28. августа, када ће живе у термометру достизати од 35°С па све до екстремних 41°С (око 31°С у планинским предјелима).
Од суботе, 29. августа, па до 2. септембра температуре ће бити у благом паду, али и даље веома високе — између 30°С и 37°С, док се у вишим предјелима очекује око 25°С. Ново краткотрајно освежење прогнозира се око 3. септембра.
У петак и суботу ситуацију ће додатно компликовати умјерен до јак западни вјетар са ударима од 30 до 60 km/h.
Због комбинације високих температура, дуготрајног недостатка падавина и повремено јаког ветра, у наредним данима ризик од настанка, ширења и јачања пожара на отвореном биће знатно повећан. Надлежни апелују на грађане да буду максимално опрезни и да не пале ватру на отвореном простору.
Олакшање у видику падавина се не назире. Краткотрајне и слабе кише могуће су током викенда и поново око 3. септембра, али ће њихове количине бити занемарљиве. Према тренутним средњорочним и мјесечним прогнозама, значајније и дуготрајније падавине не очекују се најмање до друге половине септембра.
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