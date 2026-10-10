Дмитријев: Њемачку економију могла би да спаси сарадња са Москвом

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Енергетска сарадња Њемачке са Русијом могла би да спасе њемачку индустрију и економију, оцијенио је специјални изасланик руског предсједника за економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев.
Дмитријев је коментарисио на "Иксу" објаву копредсједника опозиционе странке Алтернатива за Њемачку /АфД/ Алис Вајдел, која је упоредила закључивање споразума између САД и Русије о дизел-гориву са политиком њемачког канцелара Фридриха Мерца.
Руски предсједник Владимир Путин разговарао је јуче телефоном са предсједником САД Доналдом Трампом.
Србија
Ухапшена двојица мушкараца: Покушали бацити Молотовљев коктел на угоститељски објекат
Након разговора амерички предсједник је рекао да је током дијалога постигнут споразум о испоруци дизел-горива из Русије.
Трамп је изјавио да су САД веома срећне што добијају руско дизел-гориво, које им је потребно.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму