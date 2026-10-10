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Дмитријев: Њемачку економију могла би да спаси сарадња са Москвом

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10.10.2026 18:58

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Руски предсједнички изасланик Кирил Дмитријев говори медијима на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу, Русија, петак, 5. јун 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Енергетска сарадња Њемачке са Русијом могла би да спасе њемачку индустрију и економију, оцијенио је специјални изасланик руског предсједника за економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев.

Дмитријев је коментарисио на "Иксу" објаву копредсједника опозиционе странке Алтернатива за Њемачку /АфД/ Алис Вајдел, која је упоредила закључивање споразума између САД и Русије о дизел-гориву са политиком њемачког канцелара Фридриха Мерца.

Руски предсједник Владимир Путин разговарао је јуче телефоном са предсједником САД Доналдом Трампом.

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Након разговора амерички предсједник је рекао да је током дијалога постигнут споразум о испоруци дизел-горива из Русије.

Трамп је изјавио да су САД веома срећне што добијају руско дизел-гориво, које им је потребно.

(Срна)

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Тагови :

Русија

Америка

Кирил Дмитријев

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