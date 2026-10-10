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Све спремно за почетак грејне сезоне у Приједору

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10.10.2026 19:30

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Топлана Приједор. Утовар дрвета.
Фото: АТВ

Октобарски дани у Приједору донијели су велике промјене у температури. Јутарња и дневна температура разликује се и до 15 степени, па су и домови корисника централног гријања одавно расхлађени.

Најављено захлађење и киша разлог су да гријање крене прије предвиђеног рока, па ће тако више од 3,5 хиљаде корисника од понедељка обрадовати топли радијатори.

"Требало је већ почети гријање, ујутру је хладно и навече исто", "Ми имамо мало проблем ту, пошто смо на 8. спрату увијек нам касније почне гријање него иначе. Не стигне некако први спратови буду топли а ми горе имамо по мјесец дана док се не успостави треба времена", "Само нека остане као што је било, супер. Услуга на нивоу, редовно гријање и дан ноћ имамо гријање, презадовољна", истакли су грађани-

Систем даљинског гријања спреман је за почетак, поручују из градске „Топлане“. Током љета санирана су мјеста цурења на мрежи и кућним инсталацијама, а вреловоди су напуњени. На лагеру је тренутно три хиљаде тона био-масе, уговорена је испорука још четири хиљаде док је у току тендерска процедура за набавку преосталих количина.

"У протеклом времену испуњени су сви услови и сви радови који је било потребно за покретање котлова и пуштање у рад и за спремање почетка нове грејне сезоне. У међувремену је урађена реконструкција на топловоду, вреловоду и котловима, напуњен је систем, све је одрађена да би гријање могло да почне у граду Приједору", казао је директор „Топлане“, Приједор Душко Милетић.

Рад предузећа прати и град Приједор. Из буџета су издвојена до сада највећа средства која ће ове године ићи и до пет милиона марака, а све у циљу уредног и континуираног гријања током цијеле сезоне.

„Ми покушавамо из године у годину да финансијски помогнемо онолико колико можемо. Сваке године су средства све већа која се издвајају ове године ће то доћи до износа од пет милиона марака. Трудимо се да грађани имају уредно гријање и то је оно што нам је био примарни циљ, у томе смо успјели“, изјавио је градоначелник Приједора Слободан Јавор.

Према важећим прописима сезона гријања може почети раније или се продужити након 15. априла уколико измјерена температура три дана узастопно буде испод 12 степени. Ранији почетак сезоне у Приједору одредило је најављено захлађење.

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Тагови :

Приједор

грејна сезона

дрва

гријање

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