Друга бомба поред РТВ ХБ: Кисељак у страху од нових инцидената

Аутор:Александра Тољ Ружић
Коментари:0
У поподневним сатима бомба је уочена на једва видљивом мјесту, међу лишћем, уз тротоар.
Иста ситуација догодила се и 14. јула, но тада су истражиоци утврдили да је пала са крова који се реновирао. Данас нема објашњења, откуд бомба баш на истом мјесту.
Из РТВ ХБ пред камере нису жељели, чекају да истражни органи заврше свој посао. Кажу никакве пријетње нису добијали, али није им свеједно након проналаска друге бомбе.
Иако нема доказа о повезаности, бомбе су се појавиле у тренутку када у Кисељаку расту међунационалне тензије. А тензије су почеле у току свјетског првенства. Тада је у овом градићу почео својеврсни рат са заставама. Прво је један мушкарац уништио заставу са шаховницом, да би након тога била постављена застава са љиљанима на главном градском мосту. Са моста ју је откачио Саша Бешлић, од када креће агонија за његову породицу.
"Објављена је моја слика са супругом, то је изазвало лавину коментара, што сам ја изложена у јавност, а уопште немам никакве везе са тим. Понижаваш ме на тај начин. Иначе људе не гледам по нацији, или си човјек или си нечовјек", рекла је Весна Бешлић.
Сукобу је претходило и бацање пиротехничке направе на имовину породице Бешлић. Данас каже, страхују и за имовину, али и да ће се остварити најгоре пријетње.
"Добијали смо пријетње, треба вас поклати, има особа које су подијелиле нашу локацију гдје живимо. То је хаос, сви смо под шоком. Угрозили су нам сигурност, ја се не осјећам као што је прије било. Дуго посао који сам очекивала, ово ми је узроковало да нисам добила", рекла је Весна Бешлић.
Све се ово одражава на атмосферу у Кисељаку, малом градићу познатом по киселој води и познатим кисељачким погачицама.
"Ма то ми уопште није драго, то су провокације, безвезе, љиљани, ако ћемо причати о љиљанима, има их на тргу светог Марка", "То не би требало, само се тензије између нација дижу, било која нација да ставља то није уреду", "Нек поставља бх заставу, а не ратну заставу. Нисам ја против бх заставе, једно је ратна застава, они љиљани, а права застава бх зна се", " Када пролазе сватови, исто се стављају свакакве заставе, да сам на функцији ја бих то забранила", мишљења су грађана.
У самом Кисељаку према посљедњем попису живи доминантно хрватско становништво, преко 80 одсто. На територији цијеле Општине, према подацима из 2013. године 57 одсто је Хрвата, око 38 одсто Бошњака, осталих око 3 процента, док је Срба мање од 2 одсто.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
7 ч0
Градови и општине
10 ч0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
29
22
25
22
20
22
18
21
56
Тренутно на програму