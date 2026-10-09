Logo

Већи квар на транспортном цјевоводу, више насеља без воде у Бијељини

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
09.10.2026 11:43

Коментари:

0
Славина, чесма
Фото: АТВ

Због већег квара на транспортном цјевоводу данас су без воде потрошачи бијељинских насеља Јања, Којчиновац, Нова Јања и Модран, саопштено је из предузећа "Водовод и канализација".

У току је отклањање квара, који је евидентиран на цјевоводу на прилазу насељу Јања из правца Бијељине.

Нормализација у водоснабдијевању овог подручја очекује се до 17.00 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бијељина

водовод

квар на мрежи

цјевовод

Коментари (0)

Више из рубрике

У Источном Сарајеву је данас симболично освануо билборд са поруком "Сјећамо се 7.10." у знак солидарности са јеврејским народом и жртвама Хамаса од 7. октобра.

Градови и општине

У Источном Сарајеву постављен билборд "Сјећамо се 7.10."

17 ч

0
Приказе у Бугојну

Градови и општине

Није шала, не играјте се: Приказе се појавиле у бх. граду

19 ч

0
Нема воде у Источном Сарајеву

Градови и општине

Хаварија због несташице воде у Источном Сарајеву, екипе раде на санацији

19 ч

0
Отклањање квара на водоводној мрежи Источно Сарајево.

Градови и општине

Источно Сарајево: Квар на цјевоводу отклоњен, у току пуњење система

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

14

Умро Горан Баре

15

14

Још један предиван гест у Бањалуци: Младићу враћен изгубљени новчаник

15

12

Из Кремља најавили: Ускоро телефонски разговор Путина и Трампа

15

08

Мали Урош из Бањалуке се огласио о Џекиној поруци

15

04

Ћосић: Дјеца су гарант будућности и опстанка Источног Сарајева

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима