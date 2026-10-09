Већи квар на транспортном цјевоводу, више насеља без воде у Бијељини

Аутор:АТВ редакција
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Због већег квара на транспортном цјевоводу данас су без воде потрошачи бијељинских насеља Јања, Којчиновац, Нова Јања и Модран, саопштено је из предузећа "Водовод и канализација".
У току је отклањање квара, који је евидентиран на цјевоводу на прилазу насељу Јања из правца Бијељине.
Нормализација у водоснабдијевању овог подручја очекује се до 17.00 часова.
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