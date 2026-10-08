У Источном Сарајеву постављен билборд "Сјећамо се 7.10."

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У Источном Сарајеву је данас симболично освануо билборд са поруком "Сјећамо се 7.10." у знак солидарности са јеврејским народом и жртвама Хамаса од 7. октобра.
На црној позадини приказана је упаљена свијећа, уз заставе Израела и Републике Српске.
Подсјетимо, Хамас је 7. октобра 2023. године извео напад на југ Израела, током којег су убијене и рањене бројне особе, док су стотине људи одведене као таоци. Напад је означио почетак рата у Гази.
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