Хаварија због несташице воде у Источном Сарајеву, екипе раде на санацији

Аутор:Оља Остојић
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Канте, канистери, и ред за воду. Овако су данас изгледали дијелови Источне Илиџе и Источног Новог Сарајева.
До несташице воде у већем дијелу ових општина дошло је након пуцања главне водоводне цијеви. До хаварије је дошло јуче око подне. Од када прекидом у току ноћи, екипе непрестано раде на санацији.
"Први пут у историји овог водовода се десила оваква врста квара, обзиром да се ради о транспортном цјевоводу који напаја већи дио града. И природа квара је таква да смо морали да зауставимо воду", рекао је Љубиша Лаловић, директор ВиК Источно Сарајево.
Нажалост, то није био једини проблем.
"Имамо још један квар на транспортном ливеном жељезу, код кружног тока, тако да друга екипа водовода ради и тај квар", рекао је Лаловић.
Друштво
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Основне школе нису радиле, Општина Источна Илиџа такође, општина Источно Ново Сарајево одржавала је минималан ниво рада. Институције које су радиле, морале су се спремити. Међу њима и обје средње школе.
"Обезбијеђена је вода, сматрам да се настава одвија без проблема. Да нису угрожени ни ученици ни професори, једноставно да су створени услови за одвајање редовне наставе", рекла је Свјетлана Чолаковић, директор СЦ "Источна Илиџа".
Дио грађана сматра да је било алармантно стање, док је други дио стрпљиво чекао поправку главне цијеви.
"Ја сам тај срећник који има воду, ето ту сам близу. али код нас има воде. Тешко је, радим у школи, за ученике је тешко, како ћемо изгурати не знам".
"Вода не може бити скупа, имамо стално воду, а сад што мора доћи до редукције морамо се и ми грађани мало запитати да штедимо. Сад нису врућине да се морамо увијек купати."
"Ја сам професор иначе, ево идем с посла сад до куће да одем до тоалета, страшно."
"Код мене није нестајало воде, све иде по реду, нема никаквих проблема", кажу грађани.
Једни у страху од нестанка, други због потпуно празних цијеви за воду похрлили су у маркете да купе воду за пиће.
У Источном Сарајеву у трговинама дошло је до нестанка воде. Тако да грађани скоро не могу нигдје наћи да купе ни флашицу од пола литра
Из Водовода су поручили да постепено пуштају воду како не би дошло до хидроудара, и нових кварова. А док стање не буде потпуно стабилно, препорука грађанима је да прате обавјештења Водовода, али и школа, и других институција о евентуалним промјенама у раду.
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