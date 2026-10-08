Logo

Хаварија због несташице воде у Источном Сарајеву, екипе раде на санацији

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.10.2026 19:53

Коментари:

0
Нема воде у Источном Сарајеву
Фото: АТВ

Канте, канистери, и ред за воду. Овако су данас изгледали дијелови Источне Илиџе и Источног Новог Сарајева.

До несташице воде у већем дијелу ових општина дошло је након пуцања главне водоводне цијеви. До хаварије је дошло јуче око подне. Од када прекидом у току ноћи, екипе непрестано раде на санацији.

"Први пут у историји овог водовода се десила оваква врста квара, обзиром да се ради о транспортном цјевоводу који напаја већи дио града. И природа квара је таква да смо морали да зауставимо воду", рекао је Љубиша Лаловић, директор ВиК Источно Сарајево.

Нажалост, то није био једини проблем.

"Имамо још један квар на транспортном ливеном жељезу, код кружног тока, тако да друга екипа водовода ради и тај квар", рекао је Лаловић.

УДАС

Друштво

Додатне олакшице за особе са инвалидитетом

Основне школе нису радиле, Општина Источна Илиџа такође, општина Источно Ново Сарајево одржавала је минималан ниво рада. Институције које су радиле, морале су се спремити. Међу њима и обје средње школе.

"Обезбијеђена је вода, сматрам да се настава одвија без проблема. Да нису угрожени ни ученици ни професори, једноставно да су створени услови за одвајање редовне наставе", рекла је Свјетлана Чолаковић, директор СЦ "Источна Илиџа".

Дио грађана сматра да је било алармантно стање, док је други дио стрпљиво чекао поправку главне цијеви.

"Ја сам тај срећник који има воду, ето ту сам близу. али код нас има воде. Тешко је, радим у школи, за ученике је тешко, како ћемо изгурати не знам".

"Вода не може бити скупа, имамо стално воду, а сад што мора доћи до редукције морамо се и ми грађани мало запитати да штедимо. Сад нису врућине да се морамо увијек купати."

"Ја сам професор иначе, ево идем с посла сад до куће да одем до тоалета, страшно."

"Код мене није нестајало воде, све иде по реду, нема никаквих проблема", кажу грађани.

Једни у страху од нестанка, други због потпуно празних цијеви за воду похрлили су у маркете да купе воду за пиће.

У Источном Сарајеву у трговинама дошло је до нестанка воде. Тако да грађани скоро не могу нигдје наћи да купе ни флашицу од пола литра

Из Водовода су поручили да постепено пуштају воду како не би дошло до хидроудара, и нових кварова. А док стање не буде потпуно стабилно, препорука грађанима је да прате обавјештења Водовода, али и школа, и других институција о евентуалним промјенама у раду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Источно Сарајево

Вода

Водоснабдијевање

квар на мрежи

несташица воде

Коментари (0)

Више из рубрике

Отклањање квара на водоводној мрежи Источно Сарајево.

Градови и општине

Источно Сарајево: Квар на цјевоводу отклоњен, у току пуњење система

5 ч

0
Фарук Ђозић

Градови и општине

Смијењен Фарук Ђозић због коментара о Ратку Младићу

6 ч

2
На подручју Источног Сарајева јуче је дошло до хаварије на главном транспортном цјевоводу са постројења Тилава, усљед чега је прекинуто водоснабдјевање.

Градови и општине

Хаварија оставила подручје Источног Сарајева без воде: Цистерне на терену, у маркетима нестали канистери

8 ч

0
Хаварија на водоводу обуставља наставу у Источном Сарајеву

Градови и општине

Хаварија на водоводу обуставља наставу у Источном Сарајеву

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

57

Како 20 минута шетње дневно утиче на срце и расположење

20

55

Ја бих да цркнем: Бака Босиљка у забаченом селу зиму дочекује без дрва

20

50

Селин Дион пала на сцени

20

42

Три године се није чешљала, највећи шок услиједио када је ушла у салон

20

39

Сутра је Свети Јован Богослов: Један обичај се посебно односи на дјевојке које желе да се удају

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима