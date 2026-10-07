Хаварија на водоводу обуставља наставу у Источном Сарајеву

Аутор:Стеван Лулић
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Настава у Источном Сарајеву у четвртак, 8. октобра, неће бити одржана у првој смјени због хаварије на водоводу због које је скоро цијели град остао без воде.
"Обавјештавамо вас да је, због прекида у водоснабдијевању на подручју цијелог града, настава у првој смјени сутра, 8. октобра, обустављена", навели су из Основне школе "Свети Сава".
Додали су да, такође, сутра продужени боравак неће радити.
Подсјећамо, скоро цијели град остао је без воде усљед хаварије на главном транспортном цјевоводу са постројења Тилава. Видео и детаљније информације погледајте на линку у наставку.
Градови и општине
ВИДЕО - Огромна хаварија на водоводној мрежи, велики дио града без воде
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