ВИДЕО - Огромна хаварија на водоводној мрежи, велики дио града без воде

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На подручју града Источно Сарајево прекинуто је водоснабдијевање усљед хаварије на главном транспортном цјевоводу са постројења Тилава, саопштило је предузеће "Водовод и канализација".
Из тог комуналног предузећа истакли су да су дежурне екипе на терену и интензивно раде на отклањању хаварије, која се десила на адреси Вука Караџића 234, како би радови били завршени у најкраћем могућем року.
"Након окончања радова на цјевоводу, услиједиће период постепеног пуњења дистрибутивне мреже и стабилизације притиска у систему", додаје се у саопштењу.
Због тога вода неће потећи у свим дијеловима града истовремено, већ се потпуна нормализација водоснабдијевања очекује сукцесивно по зонама.
КП "Водовод и канализација" Источно Сарајево моли грађане за стрпљење и разумијевање током трајања ове ванредне ситуације.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
19
49
19
46
19
43
19
34
19
26
Тренутно на програму