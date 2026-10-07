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ВИДЕО - Огромна хаварија на водоводној мрежи, велики дио града без воде

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07.10.2026 16:23

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Хаварија на водоводу у Источном Сарајеву
Фото: Screenshot

На подручју града Источно Сарајево прекинуто је водоснабдијевање усљед хаварије на главном транспортном цјевоводу са постројења Тилава, саопштило је предузеће "Водовод и канализација".

Из тог комуналног предузећа истакли су да су дежурне екипе на терену и интензивно раде на отклањању хаварије, која се десила на адреси Вука Караџића 234, како би радови били завршени у најкраћем могућем року.

"Након окончања радова на цјевоводу, услиједиће период постепеног пуњења дистрибутивне мреже и стабилизације притиска у систему", додаје се у саопштењу.

Због тога вода неће потећи у свим дијеловима града истовремено, већ се потпуна нормализација водоснабдијевања очекује сукцесивно по зонама.

КП "Водовод и канализација" Источно Сарајево моли грађане за стрпљење и разумијевање током трајања ове ванредне ситуације.

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Тагови :

Вода

Источно Сарајево

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