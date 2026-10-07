Игор Додик повећао разлику у гласовима у односу на Драшка Станивуковића

Аутор:Стеван Лулић
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Централна изборна комисија Републике Српске објавила је најновије резултате Парламентарних избора одржаних у недјељу.
На основу 98,78 одсто пребројаних гласова значајан раст забиљежио је Игор Додик који за сада има повјерење 20.882 гласа.
Према резултатима од недјеље он је имао 19.131 глас.
Порастао је и Број гласова које је освојио актуелни градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић, али је разлика између њега и Додика ипак још већа.
Станивуковић је у недјељу 16.361 глас, док сада има 17.478 гласова.
То значи да је разлика међу носиоцима листа СНСД-а и ПСС-а за Народну скупштину Републике Српске у Изборној јединици три порасла на 3.404 гласа, у односу на 2.770 колико је износила у недјељу.
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