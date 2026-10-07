У августу у Српској незапосленост смањена, а у ФБиХ повећана

Аутор:АТВ редакција
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Незапосленост у Републици Српској у августу је смањена за 0,42 одсто у односу на претходни мјесец, док је у Федерацији БиХ повећана за 0,71 одсто, подаци су Агенције за рад и запошљавање БиХ.
Када је ријеч о Брчко дистрикту, у августу је незапосленост смањена за 0,11 одсто у односу на претходни мјесец.
На евиденцијама завода и служби за запошљавање у БиХ на крају августа било је 311.107 лица, што је за 1.576 лица или 0,51 одсто више у односу на јул, а за 3.42 одсто мање него у истом мјесецу 2025. године.
У августу је на евиденцијама било највише квалификованих радника – 97.156 или 31,23 одсто од укупног броја, слиједе лица са средњом стручном спремом, њих 89.112 или 28,64 одсто, те неквалификоване особе 87.758 или 28,21 одсто.
Посао је тражило и 27.940 лица са високом стручном спремом или 8,98 одсто од укупног броја, затим 4.812 или 1,55 одсто са вишом стручном спремом, 3.766 или 1,21 одсто са нижом стручном спремом, те 563 или 0,18 одсто висококвалификованих радника.
Од укупног броја регистрованих незапослених особа у августу је било 12.360 новопријављених особа која траже посао.
У августу су са евиденција брисана 10.844 лица, од којих је 5.860 запослено.
Истовремено је за 9.096 особа престао радни однос, док су послодавци у овом периоду пријавили потребе за запошљавањем 3.702 нова радника.
Према подацима Агенције за статистику БиХ, у јулу је број запослених
у БиХ износио 852.603, што је мање за 0,3 одсто у односу на претходни мјесец, преноси Срна.
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