Успјешно реализована три медицинска транспорта хеликоптером

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске данас су успјешно реализовали три медицинска транспорта, речено је Срни у МУП-у.
Кардиолошки пацијент превезен је из Универзитетско-клиничког центра Републике Српске у Требиње, док је из требињске болнице за Бањалуку превезена трудница.
Трећи пацијент је након операције у Универзитетском клиничком центру Републике Српске превезен у Требиње на даљи опоравак.
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