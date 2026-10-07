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Успјешно реализована три медицинска транспорта хеликоптером

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07.10.2026 13:59

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Припадници Управе за ваздухоплоство Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске данас су извршили ваздушни медицински транспорт двадесетдвогодишње пацијенткиње из Бањалуке која је због повреде кичме хитно упућена на даље лијецење у Београд.
Фото: СРНА

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске данас су успјешно реализовали три медицинска транспорта, речено је Срни у МУП-у.

Кардиолошки пацијент превезен је из Универзитетско-клиничког центра Републике Српске у Требиње, док је из требињске болнице за Бањалуку превезена трудница.

Трећи пацијент је након операције у Универзитетском клиничком центру Републике Српске превезен у Требиње на даљи опоравак.

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Тагови :

МУП Републике Српске

Медицински транспорт

УКЦ Републике Српске

Хеликоптерски сервис Републике Српске

Требиње

Бања Лука

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