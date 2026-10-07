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Биљана Плавшић сахрањена у Бањалуци

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07.10.2026 13:32

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Сахрана Биљане Плавшић
Фото: ATV

У Бањалуци је данас сахрањена бивша предсједница Републике Српске Биљана Плавшић.

Сахрана Биљане Плавшић

Претходно је Његово високопреосвештенство митрополит бањалучки Јефрем служио у Цркви Свете Тројице у Бањалуци опијело некадашњој предсједници Републике Српске Биљани Плавшић.

Током опијела уз ковчег са тијелом Плавшићеве били су припадници почасног вода Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Поред ковчега су били положени вијенци предсједника Милорада Додика, предсједника Народне скупштине Републике Српске Ненада Стевандића и српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић.

Комеморација Биљани Плавшић

У Банском двору одржана је комеморација којој су између осталих присуствовали Милорад Додик, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, бивши предсједник Републике Српске Драган Чавић, министри у Влади Српске и бројни други званичници.

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Тагови :

Биљана Плавшић

Бањалука

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