Биљана Плавшић сахрањена у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци је данас сахрањена бивша предсједница Републике Српске Биљана Плавшић.
Претходно је Његово високопреосвештенство митрополит бањалучки Јефрем служио у Цркви Свете Тројице у Бањалуци опијело некадашњој предсједници Републике Српске Биљани Плавшић.
Током опијела уз ковчег са тијелом Плавшићеве били су припадници почасног вода Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Поред ковчега су били положени вијенци предсједника Милорада Додика, предсједника Народне скупштине Републике Српске Ненада Стевандића и српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић.
У Банском двору одржана је комеморација којој су између осталих присуствовали Милорад Додик, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, бивши предсједник Републике Српске Драган Чавић, министри у Влади Српске и бројни други званичници.
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