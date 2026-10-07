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У Бањалуци служено опијело Биљани Плавшић

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07.10.2026 12:48

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Опијело Биљани Плавшић у Бањалуци
Фото: Srna

Његово високопреосвештенство митрополит бањалучки Јефрем служио је у Цркви Свете Тројице у Бањалуци опијело некадашњем предсједнику Републике Српске Биљани Плавшић.

Током опијела уз ковчег са тијелом Плавшићеве били су припадници почасног вода Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Додик на комеморацији Плавшић

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Поред ковчега су били положени вијенци предсједника Милорада Додика, предсједника Народне скупштине Републике Српске Ненада Стевандића и српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић.

Претходно је у Банском двору одржана комеморација којој су између осталих присуствовали предсједник Додик, Стевандић, бивши предсједник Републике Српске Драган Чавић, министри у Влади Српске и бројни други званичници.

Опијело Биљани Плавшић у Бањалуци
Опијело Биљани Плавшић у Бањалуци
Srna

На комеморацији је поручено да ће Биљана Плавшић бити уписана у српској историји великим словима као прва жена предсједник и бескомпромисан борац за српски народ и Републику Српску.

Комеморација Биљани Плавшић

Некадашњи предсједник Републике Српске Биљана Плавшић биће сахрањена данас на гробљу Свети Пантелија у Бањалуци.

Плавшићева је преминула 1. октобра у Београду, у 96. години. Прије политичке каријере била је универзитетски професор и декан Природно-математичког факултета у Сарајеву.

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Тагови :

Бања Лука

Митрополит бањалучки Јефрем

Биљана Плавшић

опијело

Коментари (1)

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