Комеморација поводом смрти Биљане Плавшић

Аутор:АТВ редакција
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У Банском двору у Бањалуци почела је комеморација поводом смрти некадашњег предсједника Републике Српске Биљане Плавшић, којој присуствују највиши званичници Републике Српске.
Комеморацији присуствују предсједник Милорад Додик, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, бивши предсједник Републике Српске Драган Чавић, министри у Влади Српске, предсједник Академије наука и умјетности Републике Српске Драгољуб Мирјанић, вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Српске Ана Тришић Бабић.
Присутни су, између осталих, и предсједник Уставног суда Републике Српске Џерард Селман, бивши предсједник Народне скупштине Драган Калинић, бивши директор Полиције Републике Српске Драгомир Андан, некадашњи предсједавајући Савјета министара Светозар Михајловић, бивши премијер Радован Вишковић, бивши предсједник ДНС-а Марко Павић и професор Радомир Лукић.
Највиши званичници Републике Српске претходно су се уписали у књигу жалости.
На Новом гробљу у Београду јуче је служен помен Плавшићевој, након чега је ковчег са посмртним остацима отпремљен за Бањалуку.
Опијело Плавшићевој биће служено у 12.00 часова у Цркви Свете Тројице, док ће сахрана бити обављена у 13.00 часова на гробљу Свети Пантелија уз највише почасти.
Биљана Плавшић преминула је 1. октобра у Београду у 96. години.
Била је српски политичар, универзитетски професор и доктор биолошких наука, народни посланик у Скупштини Републике Српске и српски члан Предсједништва некадашње СР БиХ.
У Републици Српској била је један од два потпредсједника, све до 14. септембра 1996. када је, под притиском међународне заједнице, Радован Караџић пренио предсједничка овлашћења на њу. На изборима те године изабрана је за предсједника Републике Српске
Бивши је декан Природно-математичког факултета у Сарајеву, бивши фукционер Српске демократске странке и бивши предсједник Српског народног савеза.
Плавшићева се 10. јануара 2001. године добровољно предала Хашком трибуналу пред којим је 7. априла 2000. оптужена.
Осуђена је 27. фебруара 2003. године на 11 година затвора. Из Хага је 26. јуна 2003. године пребачена у Шведску на издржавање казне у затвору у Хинсеберју, одакле је пуштена крајем октобра 2009. године у Београд, након одслужења двије трећине казне.
У Београду је живјела повучено, без политичке активности.
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