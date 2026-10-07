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Додик: Српска једногласно осуђује терористичке нападе од 7. октобра

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07.10.2026 09:44

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Додик: Српска једногласно осуђује терористичке нападе од 7. октобра
Фото: АТV

Поводом три године од бруталног терористичког напада Хамаса на Израел, изразио сам саосјећање са народом и институцијама Државе Израел, поручио је лидер СНСД-а, Милорад Додик.

Како наводи Додик, са посебним пијететом сјећамо се свих невиних људи који су страдали, као и породица које и данас осјећају посљедице тог насиља.

"Република Српска једногласно осуђује терористичке нападе од 7. октобра 2023. године и стоји у пуној солидарности са жртвама, преживјелима и њиховим породицама. Од тог дана досљедно подржавамо право Израела да се брани, као и све глобалне иницијативе усмјерене против тероризма, пошасти нашег времена", навео је Додик на Иксу.

Саосјећање и подршку Додик је изразио предсједнику Израела Исаку Херцогу, премијеру Бењамину Нетанјахуу, , предсједнику Кнесета Амиру Охани и министру спољних послова Гидеону Сару.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Израел

Бењамин Нетанјаху

Саучешће

Терористички напад

Хамас

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