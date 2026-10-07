Додик: Српска једногласно осуђује терористичке нападе од 7. октобра

Поводом три године од бруталног терористичког напада Хамаса на Израел, изразио сам саосјећање са народом и институцијама Државе Израел. Са посебним пијететом сјећамо се свих невиних људи који су страдали, као и породица које и данас осјећају посљедице тог насиља. Република Српска једногласно осуђује терористичке нападе од 7. октобра 2023. године и стоји у пуној солидарности са жртвама, преживјелима и њиховим породицама. Од тог дана досљедно подржавамо право Израела да се брани, као и све глобалне иницијативе усмјерене против тероризма, пошасти нашег времена. Саосјећање и подршку изразио сам предсједнику Израела Исаку Херцогу @Isaac_Herzog , премијеру Бењамину Нетањахуу @netanyahu , предсједнику Кнесета Амиру Охани @AmirOhana и министру спољних послова Гидеону Сару @gidonsaar .