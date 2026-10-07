Додик: Српска једногласно осуђује терористичке нападе од 7. октобра

Аутор:АТВ редакција
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Поводом три године од бруталног терористичког напада Хамаса на Израел, изразио сам саосјећање са народом и институцијама Државе Израел, поручио је лидер СНСД-а, Милорад Додик.
Како наводи Додик, са посебним пијететом сјећамо се свих невиних људи који су страдали, као и породица које и данас осјећају посљедице тог насиља.
"Република Српска једногласно осуђује терористичке нападе од 7. октобра 2023. године и стоји у пуној солидарности са жртвама, преживјелима и њиховим породицама. Од тог дана досљедно подржавамо право Израела да се брани, као и све глобалне иницијативе усмјерене против тероризма, пошасти нашег времена", навео је Додик на Иксу.
Поводом три године од бруталног терористичког напада Хамаса на Израел, изразио сам саосјећање са народом и институцијама Државе Израел. Са посебним пијететом сјећамо се свих невиних људи који су страдали, као и породица које и данас осјећају посљедице тог насиља.
Република Српска једногласно осуђује терористичке нападе од 7. октобра 2023. године и стоји у пуној солидарности са жртвама, преживјелима и њиховим породицама. Од тог дана досљедно подржавамо право Израела да се брани, као и све глобалне иницијативе усмјерене против тероризма, пошасти нашег времена.
Саосјећање и подршку изразио сам предсједнику Израела Исаку Херцогу @Isaac_Herzog , премијеру Бењамину Нетањахуу @netanyahu , предсједнику Кнесета Амиру Охани @AmirOhana и министру спољних послова Гидеону Сару @gidonsaar .— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 7, 2026
Саосјећање и подршку Додик је изразио предсједнику Израела Исаку Херцогу, премијеру Бењамину Нетанјахуу, , предсједнику Кнесета Амиру Охани и министру спољних послова Гидеону Сару.
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