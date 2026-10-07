Фонд ПИО упозорава пензионере: Доставити потврду о животу, ово је рок

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавјештава кориснике права на пензију, којима се исплата врши ван Републике Српске, да до краја календарске године Фонду доставe потврду о животу, да би се исплата пензије у 2027. години могла вршити редовно и без престанка.

Достављање потврде о животу не односи се на кориснике са пребивалиштем у Србији, Хрватској, Словенији, Црној Гори, Сјеверној Македонији и Федерацији БиХ, јер се тај податак обезбјеђује путем електронске размјене података између носилаца осигурања.

Корисници којима се након остваривања права први пут врши исплата пензије, потврду о животу достављaју надлежној исплатној филијали.

Достављање потврде о животу за корисникe са пребивалиштем ван Републике Српске врши се у складу са чланом 140. Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Потврда се доставља у надлежну филијалу Фонда, која је донијела рјешење о остваривању права и врши исплату пензије.

Кориснику пензије који потврду о животу не достави благовремено, исплата пензије се обуставља.

Потврда о животу је исправна ако је овјерена код носиоца пензијског осигурања у држави пребивалишта, општинског органа, нотара, суда и дипломатско-конзуларног представништва БиХ у држави пребивалишта.

Образац потврде о животу може се преузети на интернет страници Фонда, наводе у саопштењу.