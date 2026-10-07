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Нови пресјек: Колика је разлика између Саве Минића и Бранка Блануше?

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07.10.2026 08:55

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Нови пресјек: Колика је разлика између Саве Минића и Бранка Блануше?
Фото: ATV

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић освојио је 282.082 гласа, односно 52,34 одсто, показују прелиминарни подаци Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ на основу резултата са 96,58 одсто бирачких мјеста.

Кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске Бранко Блануша освојио је 224.532 гласова или 41,66 одсто што је за 57,550 гласова мање од Минића.

Важећих гласачких листића било је 538.901, неважећих празних 19.669, а неважећих по другом основу 7.156.

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Тагови :

Саво Минић

Бранко Блануша

Резултати избора 2026

ЦИК БиХ

СНСД

СДС

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Коментари (1)

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