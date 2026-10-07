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Лакапел: Изборни резултат СНСД-а политичка побједа за идентитет српског народа

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07.10.2026 09:51

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Члан француске странке Национално окупљање Жан-Лен Лакапел
Фото: Instagram/jllacapelle/printscreen

Члан француске странке Национално окупљање Жан-Лен Лакапел оцијенио је за Срну да успјех СНСД-а на општим изборима у БиХ представља политичку побједу за идентитет српског народа, његову територију и историју.

"Избори који су спроведени у недјељу, 4. октобра, у Републици Српској представљају успјех за национално освијешћене партије и честитам предсједнику Милораду Додику на оствареним резултатима, као и Жељки Цвијановић на избору у трочлано Предсједништво БиХ", рекао је Лакапел.

Он је изразио жаљење због сталне жеље Брисела да се уплиће широм региона и покушаја преузимања контроле над Републиком Српском.

"Преношење надлежности са дејтонског оквира на Брисел чини ми се нелегитимним и надам се да ће српски народ наставити своју борбу да осигура поштовање како територијалног суверенитета, тако и политичке независности", поручио је овај истакнути француски политичар.

Лакапел упозорава да се ОХР, као ни институције у Бриселу, не смију оглушити о демократију јер владавина права мора бити поштована у Републици Српској, као и било гдје другдје.

"Резултати избора су показали да предсједник Додик и његова партија уживају подршку у борби за свој народ", поручио је Лакапел који је и бивши европосланик, преноси Срна.

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Тагови :

Жан-Лен Лакапел

Милорад Додик

СНСД

Француска

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побједа

Честитка

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