Лакапел: Изборни резултат СНСД-а политичка побједа за идентитет српског народа

Аутор:АТВ редакција
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Члан француске странке Национално окупљање Жан-Лен Лакапел оцијенио је за Срну да успјех СНСД-а на општим изборима у БиХ представља политичку побједу за идентитет српског народа, његову територију и историју.
"Избори који су спроведени у недјељу, 4. октобра, у Републици Српској представљају успјех за национално освијешћене партије и честитам предсједнику Милораду Додику на оствареним резултатима, као и Жељки Цвијановић на избору у трочлано Предсједништво БиХ", рекао је Лакапел.
Он је изразио жаљење због сталне жеље Брисела да се уплиће широм региона и покушаја преузимања контроле над Републиком Српском.
"Преношење надлежности са дејтонског оквира на Брисел чини ми се нелегитимним и надам се да ће српски народ наставити своју борбу да осигура поштовање како територијалног суверенитета, тако и политичке независности", поручио је овај истакнути француски политичар.
Лакапел упозорава да се ОХР, као ни институције у Бриселу, не смију оглушити о демократију јер владавина права мора бити поштована у Републици Српској, као и било гдје другдје.
"Резултати избора су показали да предсједник Додик и његова партија уживају подршку у борби за свој народ", поручио је Лакапел који је и бивши европосланик, преноси Срна.
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