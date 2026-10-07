Додик: Српска осуђује бруталне терористичке нападе на Израел 2023.

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска једногласно осуђује бруталне терористичке нападе извршене на Израел прије три године и потпуно је солидарна са жртвама, преживјелим и свим невиним породица на које је утицало то насиље, поручио је предсједник Милорад Додик.
Додик је у писму израелском министру спољних послова Гидеону Сару навео да од 7. октобра 2023. године Република Српска подржава право Државе Израел да се брани, као и све глобалне иницијативе против тероризма.
"Уважени господине Гидеоне Саре, са великом саосјећајношћу са народом и институцијама Државе Израел сјећамо се ужасног терористичког напада у којем је, нажалост, страдало толико невиних људи и у којима су многи заробљени", истакао је Додик.
Палата Републике у Бањалуци синоћ је била освијетљена у знак сјећања на израелске жртве и солидарности са израелским народом поводом три године од терористичког напада Хамаса на Израел.
Хамас је 7. октобра 2023. године извршио упад и ракетни напад на израелску територију. Тада је убијено око 1.200 људи у Израелу, а милитанти Хамаса отели су више од 250 Израелаца.
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