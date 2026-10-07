Пробудила се Криста Пајк након неуспјелог погубљења

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Криста Пајк (50), која је прошле седмице преживјела двије смртоносне инјекције током неуспјелог погубљења у америчкој савезној држави Тенеси, пробудила се, свјесна је и разговара, саопштили су синоћ њени адвокати.
Пајк се, преноси „Њујорк тајмс“, и даље налази на интензивном лијечењу у болници у Нешвилу, навели су њени адвокати.
Прогноза њеног здравственог стања и даље је неизвјесна, али адвокати очекују да ће опоравак дуго трајати.
„Криста је преживјела и опорављаће се дан по дан“, навели су њени адвокати.
Пајк се, напомиње њујоршки лист, сматра првом особом која је преживјела примјену доза лијека намијењеног за извршење смртне казне.
Експерти и њен правни тим истичу да је њен очигледни опоравак без преседана.
У болници се налази од касно увече прошле сриједе, након што је свједоцима постало јасно да и даље дише послије примјене двије дозе пентобарбитала, лијека који се користи за извршење смртне казне смртоносном инјекцијом.
Она је претходних дана била без свијести и прикључена на респиратор, док је медицинско особље радило на томе да из њеног организма уклони лијек.
Адвокати су посебно указали на то да је Пајк, која је, према њиховим наводима, задобила опекотине и друге повреде руке, и даље била везана лисицама и ланцима за болнички кревет.
Њени адвокати поново су позвали гувернера Тенесија Била Лија, републиканца, да размотри могућност да Пајк остатак живота проведе у затвору, умјесто да над њом буде извршена смртна казна.
Пајк се три деценије налазила у затвору у којем се извршава смртна казна, након што је осуђена због учешћа у мучењу и убиству школске другарице Колин Слемер 1995. године, преноси Б92
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч1
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
11
05
11
01
10
49
10
47
10
37
Тренутно на програму