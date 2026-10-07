Ноћу излазили на улице па украли 2.700 мачака и препродавали их за месо!

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у вијетнамском Хо Ши Мину ухапсила је 12 мушкараца осумњичених да су водили мрежу која је широм града крала и препродавала око 2.700 мачака за месо, објавили су вијетнамски државни медији.
Полиција је идентификовала 39-годишњег Луу Тханх Бинха као наводног вођу мреже. Против њега и још 11 особа води се истрага због крађе, објавили су државни медији у понедјељак.
Истражитељи су утврдили да је Бинх куповао украдене мачке, држао их у објекту на сјеверу града, а затим их препродавао за месо. Сарађивао је са добављачима који су ангажовали друге људе да мотоциклима обилазе стамбене четврти од 23 до 4 часа ујутро, траже мачке и сваке ноћи ухвате између четири и 10 мачака.
Конзумирање псећег и мачјег меса није специфично само за Вијетнам, већ је присутно и у другим дијеловима Азије, иако није уобичајена пракса. У Вијетнаму се мачје месо традиционално чешће конзумира на сјеверу земље, посебно међу старијим генерацијама, пише Асошијетед прес.
Та пракса је у паду због све већег броја кућних љубимаца и урбанизације, а млађи Вијетнамци све чешће псе и мачке сматрају животињама за дружење.
Више од 250.000 људи потписало је 2024. године петицију којом се тражи окончање трговине псећим и мачјим месом у Вијетнаму. Неки вјерују да једење мачјег меса доноси срећу, иако за такве тврдње нема научних доказа.
Полиција је 8. јула упала у објекат који је користила та мрежа и пронашла око 50 мачака и неколико десетина замки, извијестили су државни медији.
Осумњичени су истражитељима рекли да су украли и продали око 2.700 мачака, наводе медији. Полиција није објавила колико је дуго мрежа дјеловала.
Полиција је 13 мачака заплијењених током рације вратила њиховим власницима. О осталима се брине непрофитна организација за заштиту животиња, док власти покушавају утврдити коме припадају.
Према вијетнамском закону, пси и мачке сматрају се приватним власништвом, па се њихова крађа третира као крађа имовине. Кривични прогон углавном се покреће када вриједност украдене имовине премашује два милиона донга, односно око 77 долара.
У одвојеној рацији у јуну полиција је објавила да је спасила више од 400 мачака. Најмање 40 враћено је власницима, али је пронађено и неколико десетина угинулих мачака запакованих у лед,
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