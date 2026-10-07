Штука препознаје мамце, открило истраживање

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки Институт за истраживање рибарства Лангенарген саопштио је да је истраживање његових стручњака показало да штука препознаје риболовне мамце и да рибе, које су ослобођене након што су се једном упецале на мамце, ређе гризу исте мамце.
Стручњаци института су дошли до тог закључка након што су бацили три различите врсте мамаца у језеро Оберер Шенебиргер Вајер на југозападу Њемачке, гдје су у 238 покушаја пецања уловили 69 штука, прецизно их забиљежили и вратили све рибе у воду, преноси Билд.
Што је експеримент дуже трајао, рибе предатори су ређе гризали, а штука је постајала опрезнија и избјегавала одређене моделе мамаца.
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Представник института Јорит Лукас је оценио да "резултати указују на то да штука може да повеже одређена искуства са врстом мамца и да га потом намјерно избјегава".
Студија је такође показуала да, ако риболовци лове мање рибе, то не значи нужно да је укупна популација риба опала, него да често до тога долази једноставно зато што штуке препознају риболовни прибор и мање је вјероватно да ће загристи удицу.
Према истраживању, послије неког времена, штуке су, међутим, заборавиле лекцију о мамцима.
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Сцена
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