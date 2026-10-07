Logo

Штука препознаје мамце, открило истраживање

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
07.10.2026 07:29

Коментари:

0
Мушкарац држи штуку у рибарској мрежи на отвореном.
Фото: pexels/Simon L.

Њемачки Институт за истраживање рибарства Лангенарген саопштио је да је истраживање његових стручњака показало да штука препознаје риболовне мамце и да рибе, које су ослобођене након што су се једном упецале на мамце, ређе гризу исте мамце.

Стручњаци института су дошли до тог закључка након што су бацили три различите врсте мамаца у језеро Оберер Шенебиргер Вајер на југозападу Њемачке, гдје су у 238 покушаја пецања уловили 69 штука, прецизно их забиљежили и вратили све рибе у воду, преноси Билд.

Што је експеримент дуже трајао, рибе предатори су ређе гризали, а штука је постајала опрезнија и избјегавала одређене моделе мамаца.

Риба

Занимљивости

Има је само на једном мјесту на свијету: Ова необична риба доноси милионе

Представник института Јорит Лукас је оценио да "резултати указују на то да штука може да повеже одређена искуства са врстом мамца и да га потом намјерно избјегава".

Студија је такође показуала да, ако риболовци лове мање рибе, то не значи нужно да је укупна популација риба опала, него да често до тога долази једноставно зато што штуке препознају риболовни прибор и мање је вјероватно да ће загристи удицу.

Према истраживању, послије неког времена, штуке су, међутим, заборавиле лекцију о мамцима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Риба

риболов

Штука

Коментари (0)

Прочитајте више

Слађа Делибашић пјевачица денсерка бивша чланица групе Ђогани

Сцена

"Ја сам најбоља риба на естради": Пјевачица (57) тврди да ништа није радила на себи

5 д

1
Сребрнообразна риба крастача постављена на земљу након што су је уловили рибари на јужном острву Крит, у Грчкој, у понедЈељак, 22. јуна 2015. године.

Свијет

Драма у Грчкој: Туристкиња хитно пребачена у болницу, ујела је опасна "риба зец"

1 седм

0
Драматичан снимак забиљежио је тренутак када је огромни теретни брод ударио у знатно мању рибарицу у водама код Сингапура, док су чланови посаде у паници покушавали да се склоне пред прамцем грдосије.

Свијет

Рибари гледали како грдосија иде према њима: Услиједио је снажан удар

2 седм

0
Узнемирујући снимак кружи мрежама: Велики теретни брод ударио у кинеске рибаре

Свијет

Узнемирујући снимак кружи мрежама: Велики теретни брод ударио у кинеске рибаре

2 седм

0

Више из рубрике

Да је човјек направио што је направио АИ, добио би 10 година затвора

Наука и технологија

Да је човјек направио што је направио АИ, добио би 10 година затвора

3 ч

0
Слика високе резолуције планете Венере са њеном препознатљивом облачном атмосфером на црној позадини свемира.

Наука и технологија

Шта се „крије“ испод мистериозне магле на Венери

3 ч

0
Мушкарац ставља паметни телефон у џеп и носи паметни сат.

Наука и технологија

Зашто телефон у џепу вибрира, а нема ниједног обавјештења?

12 ч

0
Паметне наочале

Наука и технологија

Ова земља спрема забрану паметних наочара

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

49

Зел и Пелег захвалили Додику: Српска међу првима стала уз Израел

10

47

Хоће ли цијене горива у Српској ускоро да падну?

10

37

Бењамина Карић неће прихватити мандат, остаје начелница

10

32

Комеморација поводом смрти Биљане Плавшић

10

29

Ово су поруке "Студентске листе" због које су реаговали српски студенти

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима