Ова земља спрема забрану паметних наочара

Аутор:АТВ редакција
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Норвешка влада припрема закон којим би била забрањена употреба паметних наочара са камерама на појединим јавним мјестима, док би приватна употреба и даље била дозвољена.
Мјеста на којима се планира забрана укључују паркове, плаже, музеје, тржне центре, школе, вртиће, здравствене установе, теретане и јавне догађаје.
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Норвешки министар за дигиталне послове Торгер Микелсен рекао је да је забринут због тога што се "нова и моћна технологија уводи на мјестима на којима постоји ризик да људи буду фотографисани, снимани или аудио-снимани, а да тога нису свјесни". Према његовим ријечима, циљ је да људи не морају да страхују да ће бити снимани без свог знања на мјестима гдје очекују приватност.
Норвешка Лабуристичка партија, која предводи мањинску владу, мораће да добије подршку других странака како би приједлог био усвојен. Влада је најавила да ће закон поднијети што прије, док је формирана и стручна група која треба да припреми трајне прописе за ову област.
Слична ограничења већ се уводе широм свијета. Употреба паметних наочара ограничена је у појединим судницама у Великој Британији и САД, док су пабови, ресторани и биоскопи почели да их забрањују или ограничавају због заштите приватности и спречавања филмске пиратерије.
Компанија Мета продаје паметне наочаре Реј-Бан и Оаклеј са камерама, које омогућавају снимање фотографија и видеа, телефонске разговоре, слушање музике и коришћење функција вјештачке интелигенције. Мета је од почетка 2023. године продала најмање девет милиона пари Реј-Бан наочара са тим функцијама.
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Једна француска организација за заштиту дјеце саопштила је да је ове године примила око 20 пријава жена које су без свог знања снимљене камерама уграђеним у паметне наочаре, углавном моделе компаније Мета. У појединим случајевима снимци су потом објављивани на друштвеним мрежама као шала или у форми уличног интервјуа.
Мета истиче да су све њене наочаре са камером опремљене ЛЕД свјетлом које трепери када корисник фотографише или снима видео. Свјетло не може да се искључи, а камера се деактивира уколико неко покуша да га прекрије или омета. Компанија наводи да су наочаре веома популарне за музику, телефонске разговоре и превођење уживо.
(Танјуг)
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