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Грађани Српске о резултатима избора: "Народ је побиједио"

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06.10.2026 18:05

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Анкета у Приједору
Фото: АТВ

Грађани Бањалуке и Приједора истакли су за АТВ да су задовољни резултатима на општим изборима у Републици Српској.

"Мислим да је доста добро, реално".

"Ја јесам задовољан, а ко није, нека се жали", кажу грађани Бањалуке.

Грађани Приједора су, такође, подржали политику СНСД-а.

"Нека води ко мисли да нам је најбоље, грађани су доказали да нам је та странка најбоља".

"Гласао сам за власт, нормално, уколико не буду радили у име народа и у име Републике Српске, неће опстати, уколико буду, вјероватно ће даље опстати, с тим да морају грешке исправити".

"Побиједио је народ, побиједила је правда и од првог дана сам уз ову странку, моја цијела породица и ја", кажу грађани Приједора.

Подсјећамо, СНСД је убједљиво побиједио на свим нивоима на општим изборима.

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Тагови :

Општи избори 2026

Приједор

Бањалука

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