Грађани Српске о резултатима избора: "Народ је побиједио"

Аутор:АТВ редакција
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Грађани Бањалуке и Приједора истакли су за АТВ да су задовољни резултатима на општим изборима у Републици Српској.
"Мислим да је доста добро, реално".
"Ја јесам задовољан, а ко није, нека се жали", кажу грађани Бањалуке.
Грађани Приједора су, такође, подржали политику СНСД-а.
"Нека води ко мисли да нам је најбоље, грађани су доказали да нам је та странка најбоља".
"Гласао сам за власт, нормално, уколико не буду радили у име народа и у име Републике Српске, неће опстати, уколико буду, вјероватно ће даље опстати, с тим да морају грешке исправити".
"Побиједио је народ, побиједила је правда и од првог дана сам уз ову странку, моја цијела породица и ја", кажу грађани Приједора.
Подсјећамо, СНСД је убједљиво побиједио на свим нивоима на општим изборима.
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