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Палата Републике вечерас освијетљена у знак солидарности са Израелом

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06.10.2026 16:38

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Палата
Фото: ATV

Поводом три године од терористичког напада Хамаса на Израел 7. октобра 2023. године, Палата Републике вечерас ће бити освијетљена у знак сјећања на жртве и солидарности са израелским народом.

"Република Српска је од првог дана имала јасан и непромијењен став да напад на цивиле јесте акт тероризма, а свака држава има право да брани своје грађане. Уз Израел смо били 7. октобра 2023. године, у годинама које су услиједиле и уз њега стојимо и данас", саопштено је из Кабинета предсједника Српске.

У саопштењу се истиче да Србе и Јевреје повезују историјска искуства страдања, али и пријатељство изграђено на међусобном разумијевању и поштовању.

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"Оба народа знају колико су важни право на сјећање, право на истину о сопственом страдању и обавеза да се мир чува", наводи се у саопштењу.

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Тагови :

Палата Републике Српске

Израел

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