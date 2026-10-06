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Обустава примјене вакцине против туберкулозе у Српској

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06.10.2026 13:41

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Беба на вакцинацији.
Фото: АТВ

Институт за јавно здравство Републике Српске привремено је обуставио дистрибуцију и препоручио привремено обустављање примјене бе-се-же вакцине бугарског произвођача ББ-НЦИПД у Српској, речено је Срни у Институту.

У Институту наглашавају да је дистрибуција обустављена у складу са информацијом да је Хрватска агенција за лијекове и медицинске производе /ХАЛМЕД/ обуставила дистрибуцију и примјену ове вакцине у Хрватској.

Ова вакцина се у Републици Српској користи од 2020. године и до сада Институту за јавно здравство Републике Српске нису пријављене озбиљне нежељене реакције након њене примјене.

Институт за јавно здравство Републике Српске је ову мјеру донио искључиво у превентивне сврхе до добијања комплетнијих информација и процјене надлежних институција.

Бе-се-же вакцина се даје након рођења дјетета и штити од најтежих облика туберкулозе, туберкулозног менингитиса и дисеминоване туберкулозе.

Остеитис или остеомијелитис узрокован бе-се-же вакцином може се јавити од неколико мјесеци до неколико година након вакцинације, у просјеку око годину дана. Ради се о болести која споро напредује, без упадљивих акутних симптома.

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"Основни знаци болести су локализован оток, болна осјетљивост на додир или ограниченост покрета, а симптоми се временом могу погоршати. Најчешће је захваћена једна кост. Болест се успјешно лијечи антитуберкулозним лијековима", појашњавају у Институту.

Како је наглашено, чињеница да је дијете вакцинисано овом вакцином не подразумијева предузимање било каквих додатних мјера, преноси Срна.

"У случају појаве дуготрајног отока у подручју кости или зглоба, болности или осјетљивости, ограничења покрета, шепања или избјегавања ослањања на руку или ногу, потребно је консултовати надлежног љекара", наводе у Институту.

У Институту истичу да привремена обустава имунизације бе-се-же вакцином представља мјеру предострожности и неће утицати на спровођење календара обавезне имунизације.

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Вакцина

туберкулоза

Институт за јавно здравство Републике Српске

вакцинација

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