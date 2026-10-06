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Међународни луксузни воз саобраћао кроз Републику Српску, ево како изгледа

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06.10.2026 11:55

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Међународни луксузни туристички воз Мађарских државних жељезница саобраћао је инфраструктуром "Жељезница Републике Српске" током пропутовања од Венеције до Инстанбула, саопштено је из предузећа "Жељезнице Републике Српске".
Фото: Srna

Међународни луксузни туристички воз Мађарских државних жељезница саобраћао је инфраструктуром "Жељезница Републике Српске" током пропутовања од Венеције до Истанбула, саопштено је из предузећа "Жељезнице Републике Српске".

Композиција од 14 кола са стотињак путника прошла је синоћ од Добрљина преко Новог Града, Приједора и Бањалуке.

У јутарњим часовима композиција је стигла до Добоја, одакле је наставила трасом Сарајево, Београд, Скопље, Софија, Пловдив до Истанбула.

Луксузни воз
Луксузни воз
Srna

Из предузећа "Жељезнице Републике Српске" кажу да су задовољни су што су, заједно са "Хрватским жељезницама" и "Жељезницама Федерације БиХ" поново уврштене на европску мапу атрактивних жељезничких туристичких рута.

Луксузни воз
Луксузни воз
Srna

Из овог предузећа истичу да су овакве сарадње и међународне вожње прилика да "Жељезнице Српске" покажу спремност инфраструктуре, као и професионалан приступ извршног особља у прихватању специфичних композиција и испуњавању високих стандарда међународних оператера, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Воз

Жељезнице Републике Српске

Венеција

Истанбул

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