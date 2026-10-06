Logo

Минић води 56.137 гласова у односу на Бланушу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.10.2026 08:57

Коментари:

1
Минић води 56.137 гласова у односу на Бланушу
Фото: АТВ

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић освојио је 278.954 гласа, односно 52,26 одсто, показују прелиминарни подаци Централне изборне комисије БиХ на основу резултата са 95,29 одсто бирачких мјеста.

Кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске Бранко Блануша освојио је 222.817 гласова или 41,74 одсто.

Важећих гласачких листића било је 533.736, неважећих празних 19.477, а неважећих по другом основу 7.086, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

СНСД

Бранко Блануша

СДС

ЦИК БиХ

Избори 2026

Коментари (1)

Више из рубрике

"Особе од повјерења": Како су прошли носиоци компензационих листа?

Република Српска

"Особе од повјерења": Како су прошли носиоци компензационих листа?

1 ч

2
Сад се укључио и Вукота Говедарица: Расколу у СДС-у нема краја

Република Српска

Сад се укључио и Вукота Говедарица: Расколу у СДС-у нема краја

10 ч

0
Огњен Бодирога

Република Српска

Бодирога: Почело је чишћење у СДС-у

13 ч

2
Милорад Додик СНСД

Република Српска

Убједљива побједа СНСД-a: Стижу честитке из региона и свијета

13 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

09

51

Ускоро стиже снијег у комшилук

09

44

Детаљи акције у Требињу: Пронађени дрога и оружје, више особа приведено

09

33

Ђоковић: Жао ми је због Медведева, знам како се осјећа

09

29

СНСД за Парламентарну скупштину освојио 209.148 гласова

09

25

Ајкула постала туристичка атракција: Милион људи прати њену судбину

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима