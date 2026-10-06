Минић води 56.137 гласова у односу на Бланушу

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић освојио је 278.954 гласа, односно 52,26 одсто, показују прелиминарни подаци Централне изборне комисије БиХ на основу резултата са 95,29 одсто бирачких мјеста.
Кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске Бранко Блануша освојио је 222.817 гласова или 41,74 одсто.
Важећих гласачких листића било је 533.736, неважећих празних 19.477, а неважећих по другом основу 7.086, преноси Срна.
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