Logo

СНСД за Парламентарну скупштину освојио 209.148 гласова

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.10.2026 09:29

Коментари:

0
Милорад Додик СНСД
Фото: ATV

Листа СНСД - Милорад Додик је, након обрађених 95,24 бирачка мјеста, за Парламентарну скупштину БиХ освојио 209.148 гласова, а "Покрет сигурна Српска" 76.441 глас.

Према ажурираним прелиминарним резултатима Централне изборне комисије БиХ, СДС – Воља народа освојио је 66.085 гласова, а слиједи Листа За правду и ред – Небојша Вукановић са подршком 29.584 бирача.

ДНС-НПС има 26.831 глас, Социјалистичка партија – Петар Ђокић 23.902, Уједињена Српска 22.344, те СПС - Горан Селак 16.378.

Обрађена су 95,24 одсто бирачка мјеста, на којима је било 508.148 важећих и 52.423 неважећа листића, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СНСД

Избори 2026

Парламентарна скупштина БиХ

ПСС

ЦИК БиХ

Коментари (0)

Више из рубрике

социолог Владимир Васић изјава за АТВ

Република Српска

"Избори показали супериорност СНСД-а и расуло опозиције"

31 мин

0
Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

СНСД за Народну скупштину Српске освојио 126.995 гласова више од ПСС-а

41 мин

0
Минић води 56.137 гласова у односу на Бланушу

Република Српска

Минић води 56.137 гласова у односу на Бланушу

56 мин

1
"Особе од повјерења": Како су прошли носиоци компензационих листа?

Република Српска

"Особе од повјерења": Како су прошли носиоци компензационих листа?

1 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

09

51

Ускоро стиже снијег у комшилук

09

44

Детаљи акције у Требињу: Пронађени дрога и оружје, више особа приведено

09

33

Ђоковић: Жао ми је због Медведева, знам како се осјећа

09

29

СНСД за Парламентарну скупштину освојио 209.148 гласова

09

25

Ајкула постала туристичка атракција: Милион људи прати њену судбину

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима