СНСД за Парламентарну скупштину освојио 209.148 гласова

Аутор:АТВ редакција
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Листа СНСД - Милорад Додик је, након обрађених 95,24 бирачка мјеста, за Парламентарну скупштину БиХ освојио 209.148 гласова, а "Покрет сигурна Српска" 76.441 глас.
Према ажурираним прелиминарним резултатима Централне изборне комисије БиХ, СДС – Воља народа освојио је 66.085 гласова, а слиједи Листа За правду и ред – Небојша Вукановић са подршком 29.584 бирача.
ДНС-НПС има 26.831 глас, Социјалистичка партија – Петар Ђокић 23.902, Уједињена Српска 22.344, те СПС - Горан Селак 16.378.
Обрађена су 95,24 одсто бирачка мјеста, на којима је било 508.148 важећих и 52.423 неважећа листића, преноси Срна.
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