СНСД за Народну скупштину Српске освојио 126.995 гласова више од ПСС-а

Аутор:АТВ редакција
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Листа СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске освојила је 198.633 гласова, односно 39,06 одсто, што је за 126.995 више од Покрета "Сигурна Српска", који има 71.708 или 14,08 одсто.
СДС – Воља народа освојио је 61.483 гласова или 12,08 одсто, а ДНС-НПС 28.303, односно 5,56 процената, показују прелиминарни резултати Централне изборне комисије БиХ након обрађених 95,48 одсто бирачких мјеста.
Социјалистичка партија Петар Ђокић добила је повјерење 27.674 бирача, Уједињена Српска 26.927, СПС – Горан Слак 23.447, док Листа за правду и ред Небојше Вукановића има 23.410 гласова.
Важећих листића било је 509.115, а укупно неважећих по свим основама 51.401, преноси Срна.
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