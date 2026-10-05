Сад се укључио и Вукота Говедарица: Расколу у СДС-у нема краја

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Расколу у Српској демократској странци (СДС) очигледно нема краја ни након парламентарних избора одржаних у недјељу, на којима је ова странка доживјела дебакл.
Сукоби су ескалирали већ у понедјељак ујутру када је предсједник СДС-а Бранко Блануша искључио из странке градоначелника Бијељине Љубишу Петровића.
Потом су се низале прозивке функционера партије, једни су распалили по Блануши, а други су га правдали.
Низале су реакције од Милана Миличевића, Огњена Бодироге па до Александре Пандуревић која је поручила да би након изборног дебакла "Блануша требало да поднесе оставку као што су то урадили Младен Босић и Вукота Говедарица".
То је очигледно код Говедарице изазвало револт па се у причу сада укључио и он који каже да није поднио оставку већ само расписао унутарстраначке изборе на које се није кандидовао.
"Ствари треба назвати правим именом. Имајући у виду да сам данас у једном контексту споменут како сам својевремено због лошег изборног резултата 2018. године поднио оставку имам потребу да исправим такав навод јер он заиста не одговара истини. Претпостављам зашто постоји потреба за изношење такве теорије која је у потпуности нетачна али о томе нисам позван да говорим иако бих имао шта да кажем", започео је Говедарица и додао:
"Наиме, послије Општих избора 2018. године нисам поднио оставку иако су појединци на њој инсистирали. Неки отворено а неки стидљиво. Странку сам увео у редовне унутарстраначке изборе који су окончани крајем јуна 2019. године када је у демократској атмосфери Мирко Шаровић добио повјерење у односу на Милана Миличевића. Свакако напоменућу да сам због тешких повреда Статута из Српске демократске странке искључио поједине функционере тако да разумијем господина Бланушу".
Поновио је да није поднио оставку на мјесто предсједника СДС-а.
"Дакле, нити сам поднио оставку нити сам, као што су неки пакосно знали да кажу, смијењен већ сам окончао свој мандат тако што сам спровео унутарстраначке изборе, претходно доносећи одлуку да се не кандидујем за предсједника Српске демократске странке", закључио је.
Подсјећамо, након што је лидер СДС-а Бранко Блануша искључио Љубишу Петровића из чланства, члан Предсједништва ове странке Александра Пандуревић га је жестоко напала.
Пандуревић се упитала је ли Блануша на састанку са Милорадом Додиком прије избора договорио искључење Петровића.
"Бланушина одлука о искључењу Љубише Петровића из СДС-а је нестатутарна, јер те одлуке дефинише Правилник о дисциплинској одговорности који никада није донесен. Бранко Блануша је морао да поднесе оставку након што је изгубио у трци за предсједника Републике Српске. Овакав резултат СДС-а је срамотан. Блануша је након избора морао да поднесе оставку као што су то својевремено урадили Младен Босић и Вукота Говедарица. Оставка је знак моралне одговорности. Странка која је у расулу нема луксуз да се рјешава човјека који има највећу подршку у народу", рекла је Пандуревић.
Сматра да Блануша жели да закуца посљедњи ексер у сандук у којем лежи СДС.
"Члан сам СДС-а од 1992. године и много сам дуже у овој странци него Бранко Блануша. Не знам само да ли је и ово искључење Љубише Петровића договорено на састанку код Милорада Додика. Сад може и мене нестатутарно да искључи. Сви у Градском одбору СДС-а у Бијељини смо уз Љубишу Петровића", рекла је.
Каже да је Градски одбор СДС Бијељина у четири наврата писао Блануши да ће изгубити изборе и савјетовали га шта да уради, али да он није хтио да их послуша.
"Само нам је рекао: Па шта и да изгубим, ја имам катедру", рекла је.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч1
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч2
Најновије
Најчитаније
23
32
23
08
23
02
22
56
22
55
Тренутно на програму