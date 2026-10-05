Пролазност странака у Републици Српској на општим изборима 2026. године

Аутор:Милица Марјановић
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Општи избори 2026 године промијенили су однос снага у појединим градовима, док су у другима само потврдили оно што се годинама зна. СНСД је укупно убједљиво први, али када се карта Републике Српске зумира – слика више није једнолична. На нивоу Републике, СНСД је освојио највише гласова 194.871. ПСС добио је – 70.265, СДС 60.661
Бањалука, највећи град Српске дао је највише гласова СНСД-у, чиме је прекинут период у којем је опозиција имала примат на парламентарним и локалним нивоима у граду. Предност није велика у односу на републички резултат, али је довољна да се закључи да је дошло до промјене када је питању подршка политичкој досадашњој политичкој структури. СНСД је добио 28.469 гласова, односно 33,63 одсто, док је Партија Сигурна Српска остала на 23.679 гласова. Разлика – мање од пет хиљада гласова.
Још занимљивија је Бијељина. СНСД је овдје освојио прво мјесто и остварио побједу на свим нивоима са 15.340 гласова и више него утростручио резултат СДС-а, који је добио 5.047. Али готово изједначен резултат имају СДС и листа Покрета Сигурна Српска – разлика између њих је само 104 гласа.
У Теслићу овај пут тијесна трка. Иако је СНСД према првим изборним резултатима водио, након ажурирања и пребројавања гласова са још неколико бирачких мјеста, СДС је одмакао за 201 глас. СДС је освојио 3.938 гласова, СНСД 3.737. Још прије овог изборног циклуса, СНСД имао је озбиљан проблем са страначком инфраструктуром, док је СДС управо у Теслићу традиционално рачунао на снажно бирачко тијело. Анализе из претходног циклуса Теслић су издвајале као једну од најслабијих тачака СНСД-а у изборној јединици пет.
Теслић је тијесан, али у Добоју убједљива побједа. СНСД је овдје освојио 15.445 гласова – више од половине свих гласова за листе Народне скупштине. Друга листа, Коалиција за државу, има 2.905. Разлика између првог и другог је чак 12.540 гласова. На претходним изборима за Народну скупштину СНСД је био доминантан у изборној јединици пет, која обухвата Добој, Теслић, Петрово и Станаре. Али овогодишњи резултат поново показује колико је разлика између Добоја и Теслића велика – иако припадају истој изборној јединици.
У Источном Сарајеву занимљиво, град као и у претходним изборним циклусима није политички јединствен. У Источном Новом Сарајеву СНСД је убједљиво први са 3.231 гласом. Ова општина је након 2012. године одржала исти тренд, међутим у сусједној Источној Илиџи, први је СДС са 2.721 гласом, док СНСД има 2.446.
У Приједору је СНСД поново први са 9.015 гласова. ПСС добио је 4. 110 док је СДС освојио 1. 760. Занимљиво је да је СНСД у Приједору и на локалним изборима 2024. године био најјача странка, освојио је 8.467 гласова за Скупштину града и 11 одборничких мандата. Слободан Јавор тада је поново изабран за градоначелника са 18.708 гласова.
На југу Српске ситуација је стабилна. Требиње и даље остаје снажно СНСД-ово упориште. За НСРС ова странка освојила је 6.040 гласова. Други је ПДП са 2.443 гласа док је СДС добио 1.248. Листа Небојше Вукановића освојила је 851 глас. Када се погледа резултат Небојше Вукановића као кандидата за српског члана предсједништва БиХ, слика је потпуно другачија. У Требињу је добио 4.911 гласова више од пет пута колико је добила његова листа за НСРС. На локалним изборима 2024. СНСД је освојио 12 од 29 одборничких мандата, више од било које друге листе.
Када се саберу резултати из свих средина, а према објављеним резултатима има ЦИК-а, јасно је да је ова побједа Савеза независних социјалдемократа на нивоу оне прије 20 година. Према пребројаним гласовима, СНСД је освојио највише гласова и остао владајућа странка у Републици Српској.
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