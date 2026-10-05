Мушкарац из БиХ осуђен у Великој Британији на 13 година затвора

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац (23) из Широког Бријега осуђен је у Великој Британији на 13 година и четири мјесеца затвора након што је признао учествовање у покушајима кријумчарења дроге према Аустралији и Новом Зеланду.
Т. Г. био је дио организоване криминалне групе из Ливерпула која је покушавала искористити брзу доставу пакета за слање великих количина дроге у Аустралију и Нови Зеланд.
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Према британској Националној агенцији за борбу против криминала (НЦА), Т. Г. и 47-годишњи Лее Бритлес покушали су у октобру 2024. послати 252,8 килограма тзв. “пинк кокаина” према Аустралији.
Пошиљка је била скривена под кринком индустријске пиле.
Дрога, означена логотипима Пинк Пантер, садржавала је МДМА, кетамин и кофеин. Њена вриједност процијењена је на око 11,3 милиона фунти на британском тржишту, односно око 57 милијуна аустралијских долара у Аустралији.
Пошиљка је предата ФедЕxову возачу у Ливерпулу, који је посумњао у њен садржај и обавијестио надлежне службе.
Британски Бордер Форце потом је укључио НЦА, чији су истражиоци покренули истрагу.
Група је након тога покушала још осам пута послати различите врсте дроге према Аустралији и Новом Зеланду.
Међу заплијењеним пошиљкама било је 8 килограма МДМА-а, 2,9 килограма метамфетамина, још 11,6 килограма МДМА-а те 6 килограма кетамина.
Пошиљке су биле представљане као аутодијелови, декантер за виски и други предмети.
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НЦА наводи да су истажиоци у свим тим случајевима успјели заплијенити дрогу прије него што је стигла до одредишта.
Т. Г. је након почињења казнених дјела побјегао у Њемачку.
Ухапшен је у Дуисбургу, недалеко од њемачко-холандске границе, а у јулу је изручен Великој Британији.
На рочишту пред Liverpool Crown Courtom сви су оптужени признали покушаје кријумчарења дроге. Т. Г. осуђен је на 13 година и четири мјесеца затвора.
Лее Бритлес добио је 17 година и осам мјесеци затвора, Карл Далтон 12 година, а Асхлеј Армстронг 10 година и четири мјесеца.
Британске власти истакле су како је истрага спроведена у сарадњи с Бордер Форцеом те партнерима из Аустралије и Новог Зеланда.
Аустралијска савезна полиција посебно је истраживала особу која је требала примити велику пошиљку “пинк кокаина”, а и та је особа признала учествовање те ће бити осуђена у децембру.
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НЦА је објавио да је захваљујући сарадњи више служби спријечено да велике количине дроге стигну до крајњих одредишта.
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