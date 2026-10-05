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Малољетнику послужили алкохол, па завршио у болници

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05.10.2026 19:11

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Алкохол пиво
Фото: pexels/Ketut Subiyanto

Малољетнику из села код Кичева позлило је након што му је у једном угоститељском објекту послужен алкохол, због чега је касно у петак превезен у болницу.

Како је саопштило Министарство унутрашњих послова Сјеверне Македоније, случај је пријављен полицији 2. октобра око 23.45 сати. Малољетник је, након што је конзумирао алкохол у локалу у Кичеву, пребачен у Општу болницу у том граду због погоршања здравственог стања.

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Полиција је најавила да ће, након што случај буде у потпуности расвијетљен и документован, против угоститељског објекта и одговорног лица бити поднијете одговарајуће пријаве.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Сјеверна Македонија

малољетник

Алкохол

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