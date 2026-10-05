Kо ни сам себи није дао глас, а ко је најбоље прошао?

Аутор:Кристина Секерез
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Док једни броје хиљаде гласова, други нису успјели да убиједе ни сами себе. Више је оних који нису добили ни сопствени глас. Таквих је неколико кандидата за посланике у Народној скупштини Републике Српске.
Нула стоји поред кандидата Републичке странке Српске, Драгице Рушкић. У Странци живот у себе нису вјеровали ни Тијана Верначки и Слободан Ивановић. Више је оних који ни ужу, а камоли ширу фамилију нису успјели убиједити да гласа за њих.
Ситуација је знатно другачија на врху листе. Тамо, на око 95 одсто обрађених бирачких мјеста, уз имена стоји од четири до пет цифара. Међу 10 најуспјешнијих кандидата, чак девет је из СНСД-а. Први међу претендентима за народног трибуна је Игор Додик. Освојио је 19.351 појединачни глас. Други на листи је лидер ПСС-а Драшко Станивуковић са 16.499 гласова. 10.959 је цифра која стоји крај имена СНСД-овог Данијела Јошића. Слиједи Горан Маричић са 9.902, па Микајло Лазић са 9.573 гласа. За градоначелника Лакташа, Мирослава Бојића је гласало 8.795 бирача. Актуелни министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић је однио 8.247, а Нина Букејловић 8.109 гласова. Одмах иза њих су Милош Гверо са 7.188 и Бојан Савић са 7.021 глас.
На око 94 одсто обрађених бирачких мјеста СНСД предњачи и када су у питању појединачни гласови за кандидате за посланике у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ. Овогодишњи рекордер је садашњи министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ, Срђан Амиџић – 32.759 гласа. На другом и трећем мјесту су СДА-ови Харис Захирагић са 29.242, односно Муамер Зукић са 29.005 гласова. Низ се наставља са СНСД-овим кандидатима. То изгледа овако Обрен Петровић 23.474, Сњежана Новаковић Бурсаћ 23.459, Сања Вулић 21.737, те Милорад Којић 20.836 освојених гласова. Осми, са цифром од 18.439 крај свог имена је ПСС-ов Бранислав Бореновић. Девето и десето мјесто је припало двојцу из Савјета министара БиХ – СДП-ов Зукан Хелез са 16.970 и лидер странке Народ и правда Елмедин Конаковић са 14.637 гласа.
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