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Сутра православни вјерници обиљежавају празник посвећен чудима и породици

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05.10.2026 20:47

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Црква је грађевина намјењена обављању хришћанских вјерских обреда. Црква се састоји из три дијела: први дио гдје се пале свијеће који се зове припрата; средњи дио који се зове наос олтар.Унутар цркве налазе се иконе и фреске које приказују свеце.
Фото: pexels/Ramon Karolan

Српска православна црква и вјерници 6. октобра обиљежавају празник Зачећа Светог Јована Крститеља, дан који подсјећа на то да за искрену вјеру и Божју милост никада није касно, те да су чуда увијек могућа.

Овај празник посвећен је сјећању на чудесно зачеће Јована Претече, пророка који је касније крстио Исуса Христа у ријеци Јордан.

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Прича о нади која никада не умире

Према Светом писму, Јованови родитељи, првосвештеник Захарија и његова жена Јелисавета, били су веома побожни и праведни људи, али су доживјели дубоку старост без дјеце. У то вријеме, немати потомство сматрало се неком врстом Божје казне, због чега су често били изложени пријекорима околине.

Ипак, они никада нису губили вјеру нити су престали да се моле. Њихове молитве су услишене када се Захарији у храму јавио архангел Гаврило и објавио му да ће Јелисавета родити сина који ће се звати Јован. Пошто је Захарија, с обзиром на њихове године, посумњао у ријечи анђела, онијемео је и остао нијем све до осмог дана по рођењу дјетета, када је на таблици исписао име Јован.

Ова библијска прича постала је симбол непоколебљиве вјере и наде која не одустаје чак ни онда када се ствари чине немогућим.

Обичаји и вјеровања на овај празник

У српском народу празник Зачећа Светог Јована Крститеља дубоко је укоријењен и носи посебна вјеровања, првенствено везана за породицу и дјецу.

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Дан за молитве родитеља: Вјерује се да је ово дан када сви родитељи треба да се помоле за здравље, срећу и мир своје дјеце.

Нада за оне који желе потомство: Због приче о Захарији и Јелисавети, овај празник је посебно важан за брачне парове који се боре са стерилитетом и желе да добију дијете. Вјерује се да искрена молитва на данашњи дан доноси благослов, те многи парови обилазе манастире и цркве посвећене Светом Јовану.

Мир и праштање: Као и на већину великих празника, избјегавају се тешки физички послови, а акценат се ставља на мир у кући, праштање и суздржавање од било каквих свађа и лоших мисли.

Молитва Светом Јовану Крститељу

Уколико сутрашњи дан желите да проведете у миру и духовном спокоју, препоручује се да упалите свијећу и изговорите ову кратку, али снажну молитву за здравље и заштиту породице:

„Свети Јоване, Претечо и Крститељу Господњи, ти који си својим чудесним зачећем донио радост својим родитељима и цијелом свијету, услиши молитве наше. Заштити моју породицу и моје ближње, подари нам мир, здравље и међусобну љубав. Помози нам да никада не изгубимо наду, да увијек чувамо вјеру у срцу и да са стрпљењем прихватамо Божју вољу. Освијетли наш пут и сачувај нас од сваког зла. Амин.“

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Нека сутрашњи празник буде прилика да се подсјетимо да су љубав, стрпљење и вјера вриједности које на крају увијек доносе плодове.

(Она.рс)

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Тагови :

православље

обичаји

СПЦ

Свети Јован Крститељ

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