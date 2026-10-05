Пазите шта пакујете у пртљаг: Због обичне тегле меда пријете драстичне казне

Аутор:АТВ редакција
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Према важећим правилима ЕУ и информацијама хрватске Царинске управе, путник који из БиХ улази у Хрватску може у личном пртљагу унијети највише два килограма меда по особи, под условом да је ријеч о роби некомерцијалне природе намијењеној личној потрошњи.
Мед се према овим прописима сматра производом животињског поријекла. У исту групу спадају, између осталог, јаја, производи од јаја, месо пужева и жабљи краци. Ограничење од два килограма односи се на укупну количину производа из те групе по једном путнику. Тако, на примјер, ако путник носи килограм меда и килограм јаја, већ је достигао дозвољену количину. Хрватска Царинска управа у својим упутствима управо наводи такав примјер.
То значи да једна особа из БиХ у Хрватску може пренијети двије тегле меда од по једног килограма, четири паковања од по пола килограма или неку другу комбинацију, све док укупна маса меда не прелази два килограма и док је јасно да се ради о количини за личне потребе.
Ако путник жели унијети више од два килограма, више се не може користити једноставно изузеће које важи за лични пртљаг. Веће количине производа животињског поријекла могу ући у Европску унију само ако задовољавају правила која се примјењују на комерцијалне пошиљке, укључујући потребну документацију и, гдје је прописано, ветеринарску контролу на одговарајућем граничном контролном мјесту.
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Ако се на граници пронађе недозвољена количина меда која не испуњава услове за унос, службеници Царинске управе или полицијски службеници имају право и обавезу такву робу одузети. За одузете производе животињског поријекла путнику се могу обрачунати и трошкови њиховог уништавања. Према важећем хрватском правилнику, трошак уништавања износи 10 евра за пошиљку масе до једног килограма, а за сваки додатни килограм повећава се за још два евра.
Посебно треба разликовати ситуацију у којој путник сам пријави већу количину од случаја у којем робу не пријави или је покушава сакрити. Хрватски Закон о спровођењу царинског законодавства ЕУ прописује знатно озбиљније санкције када особа не поднесе царинску декларацију за робу за коју постоје забране или ограничења при увозу или када робу покушава унијети на скривен начин. За физичко лице у таквим случајевима прописана је новчана казна од 390 до 13.260 евра.
Због тога сама чињеница да неко има, на примјер, три килограма меда не значи аутоматски да ће добити казну од неколико стотина или неколико хиљада евра. Поступање зависи од околности, посебно од тога је ли роба пријављена, је ли покушано њено скривање и испуњава ли услове за унос. Оно што је сигурно јесте да за уобичајени путнички унос из Босне и Херцеговине у Хрватску без посебних ветеринарских процедура важи граница до два килограма меда по особи.
Треба имати на уму и да ограничење од два килограма представља правило које се односи на производе животињског поријекла. Одвојено од тога постоје царинска правила о укупној вриједности робе коју путник из треће земље уноси у Европску унију, па код скупљих производа могу бити важни и вриједносни лимити, а не само тежина меда, преноси ГПМаљевац.
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